KUR BRI Sudah Dibuka, Simak Syarat dan Bunganya di Sini!

Jakarta: Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI paling dinanti para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pasalnya, sebagai bank penyalur KUR terbesar di Indonesia, pencairan dana di BRI bisa dilakukan hingga Rp500 juta.Selain itu, persyaratan dan pencairan dananya juga mudah. Dengan hanya melakukan pendaftaran, para pelaku UMKM pun bisa dengan mudah mendapatkan jumlah pinjaman sesuai kebutuhan.Untuk tahun ini, BRI mulai membuka skema pinjaman KUR pada 6 Maret 2023. Dari Rp450 triliun alokasi KUR secara keseluruhan yang dibuka pemerintah pada 2023 ini, BRI mendapatkan alokasi penyaluran KUR sebanyak Rp270 triliun.Dikutip dari website resmi BRI, jenis KUR BRI yang disediakan beragam. Mulai dari KUR Mikro, KUR Kecil, hingga KUR TKI. Secara rinci, berikut penjelasannya:KUR Mikro BRI adalah Kredit Modal Kerja dan/atau investasi dengan plafon sampai dengan Rp50 juta per debitur.KUR Kecil BRI adalah Kredit Modal Kerja dan/atau investasi kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak dengan plafon Rp50 juta hingga Rp500 juta per debitur.KUR TKI BRI diberikan untuk membiayai keberangkatan calon TKI (sekarang disebut Pekerja Migran Indonesia) ke negara penempatan dengan plafon sampai dengan Rp25 juta.- Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak.- Telah melakukan usaha secara aktif minimal enam bulan.- Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), dan Kartu Kredit.- Persyaratan administrasi dengan memiliki identitas berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat izin usaha.- Mempunyai usaha produktif dan layak.- Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit.- Telah melakukan usaha secara aktif minimal enam bulan.- Memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau surat izin usaha lainnya yang dapat dipersamakan.- Individu (perorangan) calon TKI yang akan berangkat bekerja ke negara penempatan.- Persyaratan administrasi seperti identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga, perjanjian kerja dengan pengguna jasa, perjanjian penempatan, paspor, visa, serta persyaratan lainnya sesuai ketentuan.- Maksimum pinjaman sebesar Rp50 juta per debitur.- Jenis pinjaman:a. Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman tiga tahun.b. Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman lima tahun.- Suku bunga enam persen efektif per tahun.- Bebas biaya administrasi dan provisi.- Pinjaman Rp50 juta sampai Rp500 juta.- Jenis pinjaman:a. Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman empat tahun.b. Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman lima tahun.- Suku bunga enam persen efektif per tahun.- Agunan sesuai dengan peraturan bank.- Maksimum Pinjaman Rp25 juta atau berdasarkan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.- Suku bunga enam persen efektif per tahun.- Bebas biaya administrasi dan provisi.- Maksimum masa pinjaman tiga tahun atau berdasarkan pada kontrak kerja.- Khusus untuk penempatan di Singapura, Hong Kong, Taiwan, Brunei, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia.