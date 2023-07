Rupiah Bertaji Pagi Ini

Baca juga: Dolar Tak Berdaya Jelang Pembacaan Inflasi Utama AS





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ANN)

Jakarta: Nilai tukar rupiah (kurs rupiah) terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan Selasa pagi terpantau di level Rp15.206 per USD.Namun mengacu data Bloomberg, Selasa, 11 Juli 2023, mata uang Garuda tersebut terus bergerak menguat 0,07 persen sehingga berada di posisi Rp15.194 per USD jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan kemarin yang sebesar Rp15.204,5 per USD.Pada hari ini rupiah akan bergerak di level Rp15.189 hingga Rp15.207 per USD.Sementara jika mengacu data Yahoo Finance rupiah dibuka di level Rp15.189 per USD. Kemudian rupiah menguat 0,03 persen ke level Rp15.185 per USD jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan sebelumnya.Menurut Yahoo Finance, hari ini rupiah akan bergerak di level Rp15.179 hingga Rp15.190 per USD.Seperti diketahui, dolar AS melemah terhadap sebagian besar mata uang dunia karena investor menantikan laporan inflasi utama Amerika Serikat dan komentar pejabat Federal Reserve.Kondisi itu memperkuat ekspektasi pasar bahwa bank sentral AS mendekati akhir dari siklus pengetatannya.Adapun indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingganya, turun 0,30 persen menjadi 101,9780 pada akhir perdagangan.