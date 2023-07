Dolar Tak Berdaya Jelang Pembacaan Inflasi Utama AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Dolar Amerika Serikat (USD) melemah pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB), karena investor menantikan laporan inflasi utama AS. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,30 persen menjadi 101,9780 pada akhir perdagangan.Mengutip Xinhua, Selasa, 11 Juli 2023, pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,0999 dibandingkan dengan USD1,0967 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,2856 dibandingkan dengan USD1,2838 AS pada sesi sebelumnya.Dolar AS dibeli 141,3010 yen Jepang, lebih rendah dari 142,1470 yen Jepang pada sesi sebelumnya, jatuh ke level terendah tiga minggu. Dolar AS turun menjadi 0,8854 franc Swiss dari 0,8887 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,3279 dolar Kanada dari 1,3272 dolar Kanada. Dolar AS turun menjadi 10,7647 Krona Swedia dari 10,8309 Krona Swedia.Pasar sangat menantikan angka inflasi utama AS akhir pekan ini, dengan indeks harga konsumen (IHK) inti tetap tinggi hingga sekarang. Analis pasar mencatat bahwa potensi kenaikan suku bunga dana acuan Fed pada pertemuan kebijakan Juli Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) telah dimasukkan ke dalam harga.