Isu Kenaikan Suku Bunga Muncul Lagi, Wall Street Kembali Terkapar

(SAW)

New York: Saham Wall Street turun pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), karena rentetan data ekonomi yang beragam tampaknya menegaskan kenaikan suku bunga Federal Reserve lainnya, meredam antusiasme investor setelah sejumlah bank besar AS meluncurkan laporan keuangan kuartal pertama mereka.Indeks Dow Jones Industrial Average tergelincir 143,22 poin atau 0,42 persen, menjadi 33.886,47 poin. Indeks S&P 500 kehilangan 8,58 poin atau 0,21 persen, berakhir di 4.137,64 poin. Indeks Komposit Nasdaq tergerus 42,81 poin atau 0,35 persen, menjadi ditutup pada 12.123,47 poin.Di antara 11 sektor utama S&P 500, tujuh mengakhiri sesi lebih rendah, dengan sektor real estat paling banyak jatuh. Sementara itu, sektor keuangan menikmati lonjakan persentase terbesar, menguat 1,1 persen.Ketiga indeks saham utama AS berakhir di posisi merah, tetapi jauh dari posisi terendah sesi. Setelah reli yang kuat pada Kamis, 13 April 2023, ketiga indeks saham utama AS masih berhasil membukukan kenaikan mingguan.Citigroup Inc, JPMorgan Chase & Co dan Wells Fargo & Co mengalahkan ekspektasi perolehan laba, diuntungkan dari kenaikan suku bunga dan berkurangnya kekhawatiran akan tekanan dalam sistem perbankan.Sektor perbankan S&P 500 meningkat 3,5 persen dan JPMorgan Chase melonjak 7,6 persen, persentase kenaikan satu hari terbesar sejak 9 November 2020. Citigroup terangkat 4,8 persen, sementara Wells Fargo 0,1 persen lebih rendah.Tetapi sejumlah data ekonomi beragam termasuk penjualan ritel, produksi industri dan sentimen konsumen memperkuat ekspektasi bahwa Fed akan menaikkan suku bunga 25 basis poin lagi pada pertemuan kebijakan bulan depan.Harapan tersebut digarisbawahi oleh Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic, yang mengatakan kenaikan 25 basis poin lainnya dapat memungkinkan Fed untuk mengakhiri siklus pengetatannya, bahkan ketika Presiden Fed Chicago Austan Goolsbee meminta bank sentral untuk berhati-hati.Sekilas, pasar keuangan memperkirakan 74 persen kemungkinan hal itu terjadi, menurut alat FedWatch CME.Musim laporan keuangan kuartal pertama akan mencapai langkah penuh minggu depan, dengan hasil yang diharapkan dari beberapa perusahaan terkenal termasuk Goldman Sachs Group Inc, Morgan Stanley, Bank of America Corp, Netflix Inc dan daftar panjang bank regional dan industri.Para analis telah menurunkan ekspektasi, memperkirakan agregat laba S&P 500 akan turun 4,8 persen dari tahun lalu, pembalikan dari kenaikan tahun-ke-tahun 1,4 persen yang diperkirakan pada awal kuartal, menurut Refinitiv.Sebanyak 9,98 miliar saham berpindah tangan di bursa AS, dibandingkan dengan rata-rata 11,31 miliar selama 20 hari perdagangan terakhir.