4 Saham Rekomendasi saat IHSG Melemah

PT Bumi Resources Tbk (BUMI)

Rekomendasi: Buy di level Rp153, cut loss Rp140. PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG)

Rekomendasi: Buy di level Rp318, cut loss Rp286. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO)

Rekomendasi: Buy di level Rp905, cut loss Rp840. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP)

?Rekomendasi: Sell di level Rp8.050.

Jakarta: Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini akan mengekor bursa global dan regional yang mengalami pelemahan.Bursa Asia pagi ini terpantau dibuka mix cenderung melemah, dengan indeks Nikkei positif 0,22 persen, Kospi minus 0,48 persen, dan ASX200 terkoreksi 0,69 persen.Sementara itu, bursa AS pada hari Selasa kemarin tercatat mix dan cenderung melemah. DJIA minus 0,46 persen, S&P500 minus 0,03 persen, dan Nasdaq positif 0,57 persen.Pelemahan bursa AS disebabkan rilis data inflasi AS Januari yang tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan, dengan CPI tercatat meningkat 0,5 persen month on month (MoM) dan 6,4 persen year on year (YoY)."IHSG kami perkirakan bergerak melemah hari ini diakibatkan pelemahan di global dan regional," kata Tim Riset Samuel Sekuritas Indonesia, Rabu, 15 Februari 2023.Dari data tersebut, membuka peluang The Fed akan mengambil langkah yang lebih aggressive dalam melawan inflasi AS.Adapun untuk minggu ini Investor tengah menanti rilis beberapa data lainnya seperti retail sales data, Wells Fargo Housing Market Index, industrial production, dan business inventories data yang akan dirilis pada Rabu.Dengan prediksi itu, Analis Teknikal Samuel Sekuritas William Mamudi merekomendasikan saham-saham untuk diperdagangkan hari ini, yaitu: