Respons Wall Street Hadapi Tren Kenaikan Suku Bunga, Dow Jones dan S&P 500 Jatuh

New York: Saham-saham Wall Street beragam pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), setelah data harga konsumen AS untuk Januari menawarkan sedikit perubahan ekspektasi tentang jalur Federal Reserve ke depan pada kenaikan suku bunganya. Indeks Dow Jones Industrial Average jatuh 156,66 poin atau 0,46 persen menjadi 34.089,27. Indeks S&P 500 tergelincir 1,16 poin atau 0,03 persen menjadi 4.136,13. Indeks Komposit Nasdaq meningkat 68,36 poin atau 0,57 persen menjadi 11.960,15.Dari 11 sektor utama S&P 500, tujuh sektor berakhir di zona merah, dipimpin oleh real estat yang merosot 1,08 persen, diikuti oleh penurunan 0,95 persen pada sektor bahan pokok konsumen.Sektor konsumer non-primer menguat 0,30 persen, terangkat oleh lonjakan hampir 8,0 persen di Tesla Inc. Pembuat mobil listrik tersebut telah pulih lebih dari 60 persen pada tahun 2023 setelah kehilangan dua pertiga nilainya tahun lalu.Harga konsumen AS meningkat karena orang Amerika terus dibebani oleh biaya sewa perumahan yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa Fed akan mempertahankan perjuangannya melawan inflasi."Inflasi tetap tinggi, meski tampaknya melambat," kata kepala strategi ekuitas di US Bank Wealth Management Terry Sandven dikutip dari Antara, Rabu, 15 Februari 2023."Melihat aksi harga hari ini, saya pikir mungkin ada sedikit aksi ambil untung karena kinerja tahun-ke-tahun yang kuat." tegas dia.Para pedagang pasar uang bertaruh pada setidaknya dua kenaikan suku bunga 25 basis poin lagi tahun ini, dengan suku bunga terlihat memuncak di 5,28 persen pada Juli.Juga menambah kecemasan investor adalah pernyataan hawkish oleh Presiden Fed Richmond, Thomas Barkin dan Presiden Fed Dallas, Lorie Logan. Barkin mengatakan Fed perlu memprioritaskan meredam inflasi daripada risiko terhadap pertumbuhan ekonomi AS.Wall Street memiliki awal yang optimis untuk tahun ini, terangkat oleh minat baru pada saham-saham pertumbuhan yang bergejolak yang terpukul pada 2022 karena Fed menaikkan suku bunga secara agresif untuk mengendalikan harga yang tinggi.Namun demikian, reli terhenti minggu lalu menyusul tanda-tanda pasar tenaga kerja yang ketat dan komentar hawkish dari pembuat kebijakan Fed.S&P 500 naik sekitar 8,0 persen sejauh tahun ini, sementara Indeks Komposit Nasdaq telah pulih sekitar 14 persen.Investor akan mengamati dengan cermat data penjualan ritel Januari pada Rabu waktu setempat untuk petunjuk belanja konsumen di tengah kekhawatiran perlambatan ekonomi.Saham Boeing Co naik 1,3 persen ke level tertinggi dalam lebih dari setahun setelah Air India meluncurkan kesepakatan untuk membeli 220 pesawat penumpangnya. Coca-Cola Co tergelincir 1,7 persen meskipun perkiraan laba setahun penuh yang kuat.Marriott International Inc naik 4,0 persen setelah operator hotel itu memperkirakan pendapatan kuartal pertama di atas estimasi Wall Street karena diuntungkan dari permintaan perjalanan yang kuat. Palantir Technologies melonjak lebih dari 21 persen setelah perusahaan analitik data itu memperkirakan tahun pertama yang menguntungkan.Dari lebih dari separuh perusahaan-perusahaan S&P 500 yang telah melaporkan hasil keuangannya, hampir 69 persen telah mengalahkan ekspektasi laba, menurut Refinitiv. Namun, para analis memperkirakan laba kuartal keempat turun 2,8 persen dari tahun sebelumnya.Volume perdagangan di bursa AS relatif ringan, dengan 10,7 miliar saham berpindahtangan, dibandingkan dengan rata-rata 11,8 miliar saham selama 20 sesi sebelumnya.