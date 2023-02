Wall Street Cerah Lagi, Saham Teknologi Bangkit Paling Kencang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ekspektasi investor

Jakarta: Bursa saham Wall Street mengalami kenaikan pada penutupan perdagangan kemarin (Selasa pagi WIB). Indeks saham unggulan kompak naik dengan saham teknologi naik paling kencang. Indeks saham S&P 500 naik 1,14 persen, Nasdaq naik 1,48 persen. Kemudian Dow Jones Industrial Average (DJIA) naik 1,11 persen. Kenaikan indeks saham ini diikuti dengan koreksi yield suku bunga obligasi The Fed selama 10 tahun.Saham yang naik paling kencang adalah Illumina Inc dengan naik 9,8 persen, Warner Bros naik 4,9 persen, Airbnb naik 6,9 persen, Baidu Inc naik 5,6 persen, serta Netflix naik 3,23 persen.Kemudian saham-saham yang tergerus adalah Paypal Holding inc minus 1,6 persen, Tesla minus 1,1 persen dan Fidelity National Information Services Inc minus 12,5 persen.Ekonom memperkirakan headline Consumer Price Index (CPI) naik 0,5 persen bulan ke bulan di Januari lompatan penting dari angka yang terlihat dalam beberapa bulan terakhir. Sementara jumlah headline inflasi tahunan diproyeksikan turun menjadi 6,2 persen dari 6,5 persen bulan sebelumnya, perkiraan yang disusun oleh Bloomberg.Wall Street akan menghadapi data ekonomi minggu yang penting dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang akan dirilis Selasa, laporan penjualan ritel pemerintah dalam antrian untuk Rabu, dan Indeks Harga Produsen (PPI) akan dirilis Kamis.Ekonom memperkirakan headline CPI naik 0,5 persen bulan ke bulan di Januari, lompatan penting dari angka yang terlihat dalam beberapa bulan terakhir - sementara jumlah headline tahunan diproyeksikan turun menjadi 6,2 persen dari 6,5 persen bulan sebelumnya, perkiraan yang disusun oleh Bloomberg menunjukkan.Investor mengkalibrasi ulang ekspektasi untuk suku bunga tinggi akan pergi tahun ini setelah Ketua Fed Jerome Powell menyiratkan dalam pidatonya minggu lalu bahwa pertempuran melawan inflasi masih dalam tahap awal."Prosesnya akan memakan waktu cukup lama, dan tidak akan mulus," kata Powell dalam wawancara duduk dengan investor miliarder David Rubenstein di Economic Club of Washington, D.C.Co-FOunder Data Trek Research Nicholas Colas mengatakan laporan CPI minggu ini akan menjadi penting dalam hal memberi pasar lebih banyak informasi tentang masalah utama ini.Pekan lalu, FedWatch Tool CME Group, yang mengukur ekspektasi pasar untuk suku bunga dana federal, menunjukkan kisaran dengan probabilitas tertinggi pada akhir tahun adalah 4,50-4,75 persen. Ini di bawah prediksi untuk berada di level 4,75 persen sampai dengan lima persen.