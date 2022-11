Rupiah Bertaji Berkat Meredanya Ekspektasi Kenaikan Suku Bunga Fed

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa sore menguat menyusul meredanya ekspektasi kenaikan suku bunga yang agresif oleh bank sentral AS The Federal Reserve (The Fed). Rupiah ditutup menguat 10 poin atau 0,06 persen ke posisi Rp15.698 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.708 per USD."Rupiah menguat terutama disebabkan dolar AS yang melanjutkan pelemahan oleh meredanya ekspektasi kenaikan suku bunga oleh The Fed setelah data tenaga kerja Jumat kemarin menunjukkan kenaikan pada tingkat pengangguran yang di atas perkiraan," kata analis DCFX Futures Lukman Leong, Selasa, 8 November 2022.Tingkat pengangguran di Negeri Paman Sam meningkat menjadi 3,7 persen pada Oktober dibandingkan 3,5 persen pada September. Namun, lanjut Lukman, pada siang tadi penguatan nilai tukar rupiah terbatas oleh dolar AS yang berbalik naik."Data pertumbuhan PDB kuartal III-2022 Indonesia yang kemarin juga sangat solid walau sedikit di bawah perkiraan, turut mendukung rupiah," ujar Lukman.Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia berhasil tumbuh tinggi pada kuartal III-2022, yakni 5,72 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy) atau lebih tinggi dari kuartal II-2022 yang sebesar 5,45 persen (yoy).Tren pertumbuhan ekonomi secara tahunan meningkat secara persisten selama empat kuartal berturut-turut, dengan tumbuh di atas lima persen sejak kuartal IV-2021. "Faktor penggerak rupiah masih dolar AS, dengan investor cenderung wait and see menantikan data inflasi AS pada Kamis lusa," kata Lukman.Rupiah pada pagi hari dibuka menguat ke posisi Rp15.670 per USD. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran Rp15.670 per USD hingga Rp15.703 per USD.Sementara itu, kurs Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Selasa menguat ke posisi Rp15.684 per USD dibandingkan posisi hari sebelumnya Rp15.692 per USD.