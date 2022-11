FREN, BBYB, hingga BIPI Jadi Menu Saham Pilihan di Akhir Pekan Ini, Minat?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Ajaib Sekuritas memperkirakan gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini bergerak bervariasi di level 6.957-7.102 . Sedangkan pada perdagangan kemarin, Kamis, 10 November 2022, indeks acuan saham Indonesia berakhir tertekan sebanyak minus 1,46 persen atau minus 103,25 poin ke level 6.966,84.Financial Expert Ajaib Sekuritas M Julian Fadli mengungkapkan Kementerian Perindustrian berupaya mengembangkan industri mold, dies, jig, and fixture atau industri tools. Sektor tersebut merupakan bagian dari industri mesin dan peralatan dalam sektor industri barang modal, komponen, bahan penolong, dan jasa industri."Pertumbuhan industri ini dikarenakan penyerapan yang baik dari sektor otomotif. Hingga Agustus 2022 kinerja ekspor industri mold sebesar USD15,8 juta, industri dies sebesar USD8,7 juta, serta industri jig and fixture sebesar USD44 juta, dalam riset hariannya, Jumat, 11 November 2022.Dari mancanegara, tambahnya, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2022 di level 7,7 persen. Level tersebut lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mencapai 8,2 persen YoY dan lebih rendah dari konsensus di level delapan persen YoY.Adapun core inflation tercatat mengalami penurunan yaitu di level 6,3 persen YoY pada Oktober 2022, lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya 6,6 persen YoY dan di bawah konsensus 6,5 persen YoY. Capaian inflasi AS yang di bawah ekspektasi dan lebih rendah dapat mendorong The Fed mempertimbangkan pengetatan kebijakan moneter ke depan.Lebih lanjut, Julian mengungkapkan saham-saham pilihan Ajaib Sekuritas, yakni:Buy: Rp74TP: Rp76Stop loss: Rp72FREN meraih pendapatan usaha sebesar Rp8,28 triliun hingga kuartal III-2022, meningkat 8,4 persen secara YoY. Adapun laba bersih ikut naik menjadi Rp1,64 triliun, berbalik dari rugi bersih di periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp441,7 miliar. Secara teknikal saham FREN sudah memasuki level support-nya sehingga berpotensi terjadi rebound dalam jangka pendek, indikator stochastic sudah membentuk pola golden cross di area oversold.Buy: Rp865TP: Rp890Stop loss: Rp840BBYB berhasil menjaring Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan total mencapai Rp13 triliun per September 2022. Salah satu yang tertinggi dibandingkan dengan bank digital lainnya dengan persentase kenaikan mencapai 88 persen. Secara teknikal saham BBYB sedang dalam fase bullish secara jangka pendek dengan berada di atas MA-5 dengan potensi melanjutkan kenaikan dengan indikator stochastic masih di area netral.Buy: Rp137TP: Rp141Stop loss: Rp133BIPI masuk ke dalam daftar perusahaan keuangan Morgan Stanley Capital Indonesia alias MSCI Inc kategori Small Cap Indexes List sehingga sahamnya berpotensi dilirik investor global. Adapun pengumuman secara efektif akan dilakukan pada 1 Desember 2022. Secara teknikal saham BIPI berpotensi rebound dalam jangka pendek seiring dengan harga ditutup di level tertingginya dengan volume perdagangan yang meningkat.