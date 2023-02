IHSG Bakalan Naik, Ini 6 Rekomendasi Saham Cuan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI)

Rekomendasi: Buy If Break Rp10.150 target Rp10.275, Rp10.450 stop loss di bawah Rp9.900.

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG)

Rekomendasi: Speculative buy target Rp37.025, Rp38.600 stop loss di bawah Rp35.500.

PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)

Rekomendasi: Buy Rp2.230-Rp2.250 target Rp2.280, Rp2.320 stop loss di bawah Rp2.150.

PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI)

Rekomendasi: Buy Rp176-Rp179 target Rp183, Rp194 stop loss di bawah Rp163.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM)

Rekomendasi: Buy Rp3.780-Rp3.790 target Rp3.900, Rp3.950 stop loss di bawah Rp3.600.

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN)

Rekomendasi akumulasi buy target Rp5.975, Rp6.000 stop loss di bawah Rp5.725.

Jakarta: Peluang kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih terbuka. Trend bullish masih akan terjadi selama pergerakan masih di atas 6.845.Head of Technical Analyst Research BNI Sekuritas Andri Zakarias Siregar mengatakan, indikator MACD bullish, stochastic overbought, candle higher close.Jika bisa ditutup harian di bawah 6.815, IHSG masih berpeluang koreksi. Namun jika ditutup di atas 6.815, peluang penguatan bisa terjadi hingga level 7.046. Range breakout berada di 6.557-6.953."Perkiraan range direntang: 6.890-6.980," jelas Andri dalam riset harian, Rabu, 8 Februari 2023.Pada perdagangan kemarin, 7 Februari 2023, bursa di kawasan regional Asia Pasifik mengalami pergerakan yang beragam. Hang Seng, Kospi dan IHSG menguat cukup signifikan, sementara bursa Australia (All Ordinaries dan S&P/ASX 200) terkoreksi.Reserve Bank of Australia (RBA) menaikkan suku bunga sebesar 25 bp menjadi 3,35 persen, sesuai dengan ekspektasi. Indonesia melaporkan cadangan devisa sejumlah USD139,4 miliar pada Januari 2023. Hari ini Indonesia akan melaporkan indeks keyakinan konsumen Januari 2023.Sementara itu, dari Amerika Serikat (AS) indeks Dow Jones Industrial Average ditutup menguat sebesar 0,78 persen, begitu juga dengan S&P 500 naik cukup signifikan sebesar 1,29 persen, bahkan indeks Nasdaq menguat lebih tinggi sebesar 1,9 persen.Penguatan indeks terjadi setelah ketua the Fed mengindikasikan inflasi mulai mereda. Investor berharap the Fed akan memperlambat kenaikan suku bunganya.Neraca perdagangan AS pada Desember 2022 defisit USD67,4 miliar. Bursa Eropa bergerak variatif danFTSE 100 naik 0,36 persen sementara DAX Performance Index terkoreksi 0,16 persen.