Wall Street Berjaya! Ini Gegaranya

Penurunan inflasi di 2023





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Nasdaq menguat

(SAW)

New York: Indeks-indeks utama Wall Street menguat pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell menegaskan kembali kenaikan suku bunga yang berkelanjutan akan sesuai dan proses disinflasi telah dimulai. Indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 265,67 poin atau 0,78 persen menjadi 34.156,69. Indeks S&P 500 terangkat 52,92 poin atau 1,29 persen menjadi 4.164,00. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 226,34 poin atau 1,90 persen menjadi 12.113,79.Sebagian besar sektor di S&P 500 berakhir lebih tinggi. Sektor energi menjadi pemenang teratas karena harga minyak mentah melonjak lebih dari 3,0 persen atas pernyataan Powell. Sektor layanan teknologi dan komunikasi juga termasuk di antara yang meraih keuntungan tertinggi.Powell mengatakan 2023 harus menjadi tahun penurunan inflasi yang signifikan. Komentarnya memperbaharui harapan investor untuk kebijakan moneter yang kurang agresif yang goyah setelah laporan pekerjaan AS yang kuat akhir pekan lalu."Kami tidak menyangka akan sekuat ini," kata Powell di Economic Club of Washington mengacu pada laporan penggajian non-pertanian (NFP) untuk Januari dikutip dari Antara, Rabu, 8 Februari 2023."Powell memperkirakan mereka tidak akan memangkas suku bunga dalam waktu dekat, tetapi ada jalan yang baik, mereka mencapai apa yang perlu mereka capai," kata Kepala Strategi Perdagangan di TD Ameritrade Shawn Cruz.Indeks utama Wall Street berfluktuasi dengan liar selama dan setelah pernyataan Powell, dan para analis mengatakan volatilitas kemungkinan tidak akan segera hilang.Nasdaq yang padat teknologi menguat karena berita dari Microsoft Corp, dan S&P 500 juga mendapat dorongan. Saham perusahaan tersebut naik 1,29 persen karena meluncurkan integrasi ChatGPT, sebuah chatbot dari OpenAI, ke dalam produknya.Menyusul komentar Powell, Morgan Stanley mengatakan pihaknya menambahkan 25 basis poin ke perkiraannya untuk pertemuan kebijakan Mei, tetapi terus memperkirakan penurunan suku bunga 25 basis poin pertama untuk Desember 2023.Pekan lalu, The Fed menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin, dengan pasar sekarang menetapkan perkiraan puncak suku bunga di atas 5,0 persen setelah data pekerjaan yang kuat pada akhir pekan lalu.Saham Baidu Inc yang tercatat di AS melonjak 12,18 persen setelah mengatakan akan menyelesaikan pengujian proyek bergaya ChatGPT Ernie Bot pada Maret.Di antara peraih keuntungan di Dow Jones Industrial Average, Boeing Inc naik 3,84 persen, setelah pembuat pesawat AS itu mengonfirmasi akan memangkas sekitar 2.000 pekerjaan kerah putih.