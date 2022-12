Kurs Rupiah Pagi Melempem di Rp15.595/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Senin pagi atau di awal pekan terpantau melemah ketimbang penutupan perdagangan di akhir pekan lalu di posisi Rp15.583 per USD. Mata uang Garuda gagal meredam keperkasaan mata uang Paman Sam di tengah The Fed yang kembali berencana menaikkan suku bunga acuan.Mengutip Bloomberg, Senin, 12 Desember 2022, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka tertekan di level Rp15.595 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp15.595 hingga Rp15.623 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp15.585 per USD.Pada akhir pekan lalu, dolar AS sedikit menguat terhadap mata uang utama lainnya di akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu pagi WIB), setelah data inflasi produsen Amerika Serikat (AS) untuk November datang sedikit lebih tinggi dari yang diperkirakan.Hal ini memperkuat kemungkinan kenaikan suku bunga lanjutan oleh Federal Reserve sekalipun dengan kecepatan yang lebih lambat. Indeks harga produsen AS (IHP) naik 0,3 persen pada November, di atas konsensus 0,2 persen, untuk kenaikan dalam setahun sebesar 7,4 persen, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan.