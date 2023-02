6 Rekomendasi Saham Ini Bisa Bikin Kamu Cuan saat IHSG Rebound

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: IHSG berpeluang rebound. Tren bullish masih akan berlangsung selama di atas 6.845.Selain itu, berdasarkan indikator MACD netral, stochastic overbought, candle lower low, IHSG diprediksi akan bergerak di level resistance 6.868-6.953 dan support 6.815-6.708."Perkiraan range direntang 6.790-6.890," terang Head of Technical Analyst Research BNI Sekuritas Andri Zakarias Siregar, Rabu, 1 Februari 2023.Kemarin, bursa di kawasan regional Asia Pasifik mencatat penurunan setelah pada malam sebelumnya bursa AS terkoreksi signifikan.Di antara bursa yang mencatat penurunan yang cukup dalam adalah TSEC Weighted Index sebesar 1,48 persen. Korea Selatan melaporkan pertumbuhan industrial production sebesar minus 7,3 persen year on year (YoY) pada Desember 2022, lebih buruk dari perkiraan.Hari ini Indonesia akan melaporkan inflasi untuk Januari 2023. Investor pun menanti keputusan suku bunga the Fed hari iniBerikut saham pilihan BNI Sekuritas untuk Rabu, 1 Februari 2023:Rekomendasi: Buy if break Rp9.975, target Rp10.125-Rp10.400, stop loss di bawah Rp9.650.Rekomendasi: Buy if break Rp980, target Rp1.015-Rp1.040, stop loss di bawah Rp935.Rekomendasi: Buy if break Rp185, target Rp191-199, stop loss di bawah Rp178.Rekomendasi: Buy Rp174-Rp178, target Rp181-Rp186, stop loss di bawah Rp168.Rekomendasi: Buy if break Rp3.160, target Rp3.200-Rp3.240, stop loss di bawah Rp3.080.Rekomendasi: Speculative buy target Rp2.320-Rp2.360, stop loss di bawah Rp2.200.