Rupiah Ambruk! Tembus ke Rp15.700/USD

Jakarta: Rupiah terpantau terdepresiasi terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pagi ini. Rupiah kembali melanjutkan pelemahannya menuju Rp15.700 per USD.Mengacu Bloomberg, Rabu, 24 Januari 2024, rupiah melemah 90 poin atau 0,58 persen menjadi Rp15.727 per USD.Sementara jika mengacu data Yahoo Finance, rupiah melemah 85 poin atau 0,5 persen menjadi Rp15.709 per USD.Melansir Channel News Asia, dolar berada di dekat level tertinggi enam minggu terhadap mata uang-mata uang utama lainnya.Penguatan mata uang negeri Paman Sam itu dipicu oleh sikap investor yang memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve tidak akan terburu-buru memangkas suku bunga di tengah perekonomian AS yang masih kuat.Indeks dolar AS menguat terhadap enam mata uang lainnya, termasuk euro dan yen. Posisi indeks dolar AS berada di 103,48.Pasar berjangka suku bunga AS pada hari Selasa memperkirakan peluang sekitar 47 persen untuk penurunan suku bunga pada Maret, naik dari perdagangan Senin, tetapi turun dari sekitar 80 persen sekitar dua minggu yang lalu, menurut aplikasi probabilitas suku bunga LSEG.