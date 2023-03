Kenaikan Suku Bunga Fed Gak Ngaruh, IHSG Naik Lagi Nih

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kenaikan suku bunga The Fed pada pekan ini tak berpengaruh terhadap laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini. IHSG tetap menguat meskipun situasi likuiditas global semakin mengetat. IHSG naik 1,06 persen atau 70,64 poin ke level 6.762 pada penutupan perdagangan Jumat, 24 Maret 2023. Volume perdagangan sebesar 14,4 miliar lembar. Dalam setahun, IHSG sudah turun sebesar 4,35 persen.IHSG mendapatkan sentimen negatif dari aksi The Fed yang menaikkan suku bunganya pada Rabu, 22 Maret 2023, sebesar 0,25 persen, sehingga suku bunga acuan saat ini berada pada kisaran 4,75-5 persen.Akibat dari kenaikan ini, The Fed sedikit menurunkan proyeksi pertumbuhan Produksi Domestik Bruto (PDB) AS pada 2023 menjadi 0,4 persen dari 0,5 persen pada Desember. Proyeksi median untuk suku bunga acuan The Fed pada akhir tahun ini tidak berubah, sementara ekspektasi inflasi naik tipis.Pengumuman The Fed menyusul keputusan Bank Sentral Eropa pekan lalu untuk menaikkan suku bunga sebesar 0,5 poin persentase. Kepala ECB Christine Lagarde memperingatkan pembuat kebijakan moneter zona euro masih memiliki alasan untuk memastikan tekanan inflasi dipadamkan.Bursa Asia bergerak bervariasi dengan kecenderungan memerah seperti yang dialami bursa saham Tiongkok (Shanghai) turun 0,64 persen, Malaysia (KLCI) yang turun 0,61 persen. Bursa saham Hong Kong (Hangseng) turun 0,61 persen. Kemudian bursa saham Filipina (PSEi) naik 1,01 persen, Vietnam (VNI) naik 0,16 persen serta Thailand (SET) naik 0,19 persen.Sebelumnya, indeks rata-rata utama Wall Street berakhir lebih tinggi dalam perdagangan yang fluktuatif pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB). Kondisi itu terjadi karena investor menilai lintasan kebijakan Federal Reserve yang sebelumnya juga sudah menaikkan suku bunga.Mengutip Xinhua, Jumat, 24 Maret 2023, indeks Dow Jones Industrial Average naik 75,14 poin atau 0,23 persen menjadi 32.105,25. Sedangkan indeks S&P 500 bertambah 11,75 poin atau 0,3 persen menjadi 3.948,72. Indeks Komposit Nasdaq naik 117,44 poin atau 1,01 persen menjadi 11.787,4.Di sisi lain, Bloomberg mencatat mata uang rupiah naik 192 bps ke posisi Rp15.153 per USD. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah naik 190 bps ke level Rp15.149 per USD.