Harga Emas Antam Turun Lagi, Cek Rinciannya

Berikut rincian harga emas selengkapnya per 14 Juni 2023:

Harga emas Antam dan UBS di Pegadaian

(ANN)

Jakarta: Harga logam mulia keluaran PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pagi ini kembali mengalami penurunan harga sebesar Rp6.000 per gram.Sebelumnya, pada 13 Juni harga logam mulia Antam dibanderol Rp1,059 per gram menjadi Rp1,053 juta per gram pada 14 Juni 2023.Sementara itu, untuk harga jual kembali (buyback) emas Antam hari ini juga mengalami penurunan harga sebesar Rp6.000 menjadi Rp934 ribu per gram.Senada dengan logam mulia Antam yang dijual di Butik Antam, harga logam mulia Antam dan cetakan UBS yang dijajakan di Pegadaian juga mengalami penurunan hari ini.Tercatat, harga emas Antam yang dijual di pegadaian turun Rp3.000 per gram dibandingkan harga kemarin menjadi Rp1,086 juta per gram. Sedangkan harga emas UBS untuk ukuran satu gram turun Rp1.000 menjadi Rp1,037 juta.Emas batangan 0,5 gram: Rp576,5 ribu.Emas batangan 1 gram: Rp1,053 juta.Emas batangan 2 gram: Rp2,046 juta.Emas batangan 3 gram: Rp3,044 juta.Emas batangan 5 gram: Rp5,040 juta.Emas batangan 10 gram: Rp10,025 juta.Emas batangan 25 gram: Rp24,937 juta.Emas batangan 50 gram: Rp49,795 juta.Emas batangan 100 gram: Rp99,512 juta.Emas batangan 250 gram: Rp248,515 juta.Emas batangan 500 gram: Rp496,820 juta.Emas batangan 1.000 gram: Rp993,6 juta.Emas batangan 0,5 gram: Rp595 ribu.Emas batangan 1 gram: Rp1,086 juta.Emas batangan 2 gram: Rp2,110 juta.Emas batangan 3 gram: Rp3,139 juta.Emas batangan 5 gram: Rp5,197 juta.Emas batangan 10 gram: Rp10,338 juta.Emas batangan 25 gram: Rp25,715 juta.Emas batangan 50 gram: Rp51,348 juta.Emas batangan 100 gram: Rp102,615 juta.Emas batangan 250 gram: Rp256,266 juta.Emas batangan 500 gram: Rp512,316 juta.Emas batangan 1000 gram: Rp1,02 miliar.Harga emas UBS 0,5 gram: Rp554 ribu.Harga emas UBS 1 gram: Rp1,037 juta.Harga emas UBS 2 gram: Rp2,058 juta.Harga emas UBS 5 gram: Rp5,083 juta.Harga emas UBS 10 gram: Rp10,112 juta.Harga emas UBS 25 gram: Rp25,229 juta.Harga emas UBS 50 gram: Rp50,352 juta.Harga emas UBS 100 gram: Rp100,664 juta.Harga emas UBS 250 gram: Rp251,584 juta.Harga emas UBS 500 gram: Rp502,574 juta.