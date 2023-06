Data Inflasi AS Sesuai Ekspektasi, Harga Emas Dunia Turun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange turun pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB), karena data inflasi Amerika Serikat (AS) sejalan dengan ekspektasi pasar. Kontrak emas teraktif untuk pengiriman Agustus turun USD11,10 atau 0,56 persen menjadi USD1.958,60 per ons.Mengutip Xinhua, Rabu, 14 Juni 2023, perak untuk pengiriman Juli turun sebanyak 23,70 sen atau 0,99 persen menjadi USD23,822 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Juli turun USD13,40 atau 1,35 persen menjadi USD981,90 per ons.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa indeks harga konsumen AS (CPI) naik hanya 0,1 persen pada Mei dan empat persen dari tahun lalu, level terendah dalam sekitar dua tahun. Tidak termasuk makanan dan energi, CPI inti masing-masing naik 0,4 persen dan 5,3 persen.Dengan semua angka yang sejalan dengan perkiraan pasar, para pedagang memperkirakan peluang hampir 100 persen Federal Reserve tidak akan menaikkan suku bunga. Investor sedang menunggu hasil pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) pada Rabu waktu setempat.Federasi Nasional Bisnis Independen (NFIB) melaporkan Indeks Optimisme Bisnis Kecil naik 0,4 poin menjadi 89,4 di Mei. Itu adalah bulan ke-17 berturut-turut bahwa indeks bertahan di bawah rata-rata 49 tahun di 98.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat terpantau menguat pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB). Hal itu terjadi setelah data inflasi Mei menambah optimisme investor Federal Reserve akan melewatkan kenaikan suku bunga pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB).Indeks Dow Jones Industrial Average naik 145,79 poin atau 0,43 persen menjadi 34.212,12. Sedangkan indeks S&P 500 bertambah 30,08 poin atau 0,69 persen menjadi 4.369,01. Indeks Komposit Nasdaq naik 111,40 poin atau 0,83 persen menjadi 13.573,32.Sebanyak 10 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor material dan industri memimpin kenaikan dan naik masing-masing 2,33 persen serta 1,16 persen. Sedangkan utilitas melawan tren dengan kehilangan 0,06 persen.