IHSG Naik Nih, Investor Siap-Siap 'Banjir' Cuan

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) dibuka menguat pada pembukaan hari ini. IHSG naik ke level 6.874 pada level tertingginya. IHSG naik 24 poin atau 0,39 persen ke level 6.868 pada pembukaan perdagangan Rabu, 1 Februari 2023. Volume perdagangan terpantau sebanyak 921 juta lembar. Dalam setahun, IHSG sudah naik 3,14 persen.Sebelumnya indeks-indeks saham utama Wall Street menguat pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), setelah data menunjukkan biaya tenaga kerja Amerika Serikat (AS) meningkat kurang dari yang diharapkan pada kuartal keempat menjelang keputusan The Fed.Dikutip dari Antara, Rabu, 1 Februari 2023, indeks Dow Jones Industrial Average terangkat 368,95 poin atau 1,09 persen menjadi 34.086,04. Indeks S&P 500 bertambah 58,83 poin atau 1,46 persen menjadi 4.076,60. Indeks Komposit Nasdaq ditutup meningkat 190,74 poin atau 1,67 persen menjadi 11.584,55.Di sisi ekonomi, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan indeks biaya tenaga kerja AS, barometer yang diawasi Federal Reserve untuk tanda-tanda inflasi, meningkat 1,0 persen pada kuartal keempat 2022, sedikit di bawah konsensus 1,1 persen dan kurang dari 1,2 persen pada kuartal ketiga."Data biaya tenaga kerja menunjukkan mungkin apa yang telah dilakukan Fed berhasil dan kami sedang bersiap untuk kenaikan suku bunga," kata Presiden Chase Investment Counsel di Charlottesville Virginia Peter Tuz.Sementara itu, The Conference Board yang berbasis di New York melaporkan indeks kepercayaan konsumen AS turun menjadi 107,1 pada Januari dari revisi naik 109 pada Desember.