Data Ekonomi AS Positif, Rupiah Melemah Lagi

Jakarta: Mata uang rupiah melemah lagi. Sore ini, mata uang Garuda bergerak pada kisaran Rp14.892 sampai dengan Rp14.907 per USD. Tekanan mata uang rupiah datang dari data ekonomi AS yang membaik, sehingga mendorong kinerja dolar AS terhadap mata uang rupiah.Melansir dari Bloomberg, Jumat, 2 September 2022, mata uang rupiah berada pada level Rp14.895 per USD atau melemah 13 bps atau 0,09 persen. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah berada pada level Rp14.895 per USD atau melemah 15 bps atau 0,10 persen.Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat (AS) melaporkan klaim pengangguran awal AS, cara kasar untuk mengukur Pemangkasan Hubungan Kerja (PHK), turun 5.000 menjadi 232 ribu dalam pekan yang berakhir 27 Agustus. Angka ini lebih baik dari konsensus sebesar 248 ribu tenaga kerja.Institute for Supply Management mengatakan indeks manufaktur tetap stabil di 52,8 persen pada Agustus. Ekonom yang disurvei memperkirakan indeks manufaktur tergelincir ke 51,8 persen.