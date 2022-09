Akhir Pekan Rupiah Kembali Dilibas Dolar AS

Baca juga: Dolar AS Perkasa di Tengah Rilis Data Ekonomi

(ANN)

Jakarta: Nilai tukar rupiah kembali melanjutkan pelemahannya pada perdagangan akhir pekan ini. Mata uang Garuda tersebut dibuka ke level Rp14.897,5 per USD.Berdasarkan data Bloomberg, Jumat, 2 September 2022, nilai tukar rupiah terhadap USD pada pukul 09.10 WIB melemah 20 poin atau 0,13 persen ke level Rp14.902,5 per USD. Pada penutupan perdagangan hari sebelumnya di level nilai tukar rupiah berada di level Rp14.882,5 per USD.Adapun, rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.897,5 per USD hingga Rp14.902,5 per USD. Sedangkan secara year to date (ytd) return terpantau sebesar 4,48 persen.Sementara menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah pagi ini berada di posisi Rp14.905 per USD. Rupiah berada melemah 25 poin atau 0,16 persen.Kurs dolar Amerika Serikat (USD) melonjak pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB), karena pelaku pasar mencerna sejumlah data ekonomi.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,92 persen menjadi 109,6930.Mengutip Xinhua, Jumat, 2 September 2022, pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD0,9947 dibandingkan dengan USD1,0046 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,1539 dari USD1,1617 di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,6784 dibandingkan dengan USD0,6849.Sedangkan dolar AS dibeli 140,20 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 138,74 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS meningkat menjadi 0,9822 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9762 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3165 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3122 dolar Kanada.