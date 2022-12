Tekanan Inflasi Berlanjut, Dolar AS Melejit

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

(HUS)

Singapura: Dolar menguat dibuka menguat di perdagangan Senin, setelah data menunjukkan harga produsen di Amerika Serikat (AS) naik lebih besar dari perkiraan bulan lalu. Hal tersebut menunjukkan tekanan inflasi yang terus-menerus dan memicu kekhawatiran bahwa Federal Reserve perlu mempertahankan suku bunga lebih tinggi lebih lama.Mengutip Antara, Senin, 12 Desember 2022, indeks harga produsen AS untuk permintaan akhir naik 0,3 persen pada November dan 7,4 persen (yoy). Data yang dirilis Jumat, 9 Desember 2022 menunjukkan, sedikit mengejutkan dari perkiraan kenaikan masing-masing 0,2 persen dan 7,2 persen.Sterling turun 0,27 persen menjadi 1,22335 per USD pada awal perdagangan Asia, sementara dolar Australia diperdagangkan 0,34 persen lebih rendah menjadi 0,6773 per USD dan dolar Selandia Baru tergelincir 0,37 persen menjadi 0,6391 per USD."Ada sedikit kekhawatiran tentang bagaimana inflasi akan terus-menerus tinggi dan akan mendorong Fed untuk mempertahankan kebijakan pada tingkat yang lebih ketat bahkan lebih lama dari perkiraan sebelumnya," kata ahli strategi mata uang di Commonwealth Bank of Australia (CBA) Carol Kong.Pedagang juga tetap waspada menjelang peristiwa risiko utama minggu ini, termasuk serangkaian pertemuan bank-bank sentral utama.Federal Reserve sekali lagi menjadi pusat perhatian, dan secara luas diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin, meskipun fokus akan berada pada proyeksi ekonomi terbaru bank sentral dan konferensi pers Ketua Fed Jerome Powell."Jika dia berbicara lebih banyak tentang risiko terhadap ekonomi saya pikir itu mungkin akan dianggap dovish oleh pasar dan tentu saja, pasar menyukai komentar dovish dan bagaimana FOMC akan lebih memperhatikan risiko penurunan ekonomi," kata Kong dari CBA.Bank sentral Inggris (BoE) dan Bank Sentral Eropa (ECB) juga bertemu minggu ini, dan diperkirakan masing-masing memberikan kenaikan suku bunga 50 basis poin. "Pejabat ECB telah memberi tahu kami bahwa mereka lebih peduli dengan inflasi yang mendasarinya, yang tetap tinggi," kata Kong tentang pertemuan ECB mendatang."Jika mereka menaikkan 50 basis poin, mereka mungkin menindaklanjuti dengan beberapa komentar yang cukup hawkish dalam konferensi pasca pertemuan Lagarde," tambah Kong.Euro terakhir 0,1 persen lebih rendah pada 1,0520 per USD. Sementara itu, dolar naik 0,12 persen terhadap yen Jepang menjadi 136,73, dan terhadap sekeranjang mata uang, indeks dolar AS menambah kenaikan 0,04 persen pada 105,09.Yuan di pasar luar negeri terakhir sedikit lebih tinggi pada 6,9730 per dolar, didukung oleh optimisme yang masih ada atas pelonggaran pembatasan covid yang ketat di Tiongkok .Menjelang pertemuan FOMC, angka inflasi AS November akan dirilis pada Selasa, 13 Desember 2022, dengan para ekonom memperkirakan inflasi inti naik 6,1 persen (yoy). "Reaksi pasar terhadap kejutan inflasi AS sejauh ini asimetris pada tahun 2022, dengan kejutan sisi negatif memiliki efek yang lebih besar daripada sisi positif," kata analis di Barclays."Data inflasi kemungkinan akan menjadi pendorong yang lebih besar dari keduanya, (mengingat) pedoman Fed menuju kenaikan yang lebih kecil," tambah mereka, mengacu pada dolar AS.