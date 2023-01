Rupiah Parkir di Rp15.601/USD

Baca juga: Rupiah Melemah Dipicu Kecemasan Resesi Global





Jakarta: Kurs rupiah hingga penutupan perdagangan sore ini bergerak melemah tipis. Sejak pembukaan perdagangan pagi ini, mata uang Garuda tersebut tak bergairah.Mengutip Bloomberg, Selasa, 3 Januari 2023, rupiah melemah ke level Rp15.601 per USD dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya yang berada di posisi Rp15.572 per USD.Jika dibandingkan dengan pembukaan perdagangan pagi ini, nilai tukar rupiah juga sudah bergerak melemah ke posisi Rp15.594 per USD. Rupiah melemah 28,5 poin atau setara 0,18 persen.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp15.556-Rp15.616 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 0,18 persen.Senada, melansir data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan ke posisi Rp15.595 per USD. Gerak rupiah terpantau melemah hingga 26 poin atau setara 0,167 persen dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp15.569 per USD.Sedangkan berdasarkan data kurs referensi Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan ke posisi Rp15.590 per USD.