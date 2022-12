Rupiah Melemah Tipis ke Rp15.634/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ANN)

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah yang pada pembukaan perdagangan Selasa pagi melemah tipis satu poin ke posisi Rp15.634 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.633 per USD.Melansir data Bloomberg, Selasa, 27 Desember 2022 pada pukul 09.34 WIB, mata uang Garuda terus memperbesar pelemahannya menjadi di posisi Rp15.652 per USD, terkontraksi 19,5 poin atau 0,12 persen.Rentang pergerakan rupiah berada di kisaran Rp15.614,5 hingga Rp15.653 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 9,74 persen.Sementara berdasarkan data Yahoo Finance rupiah melemah enam poin atau 0,38 persen ke posisi Rp15.635 per USD.Rupiah tetap mengalami pelemahan disaat dolar AS stagnan terhadap sebagian besar mata uang global karena pasar valuta asing libur natal.Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, pasar terus memantau kebijakan pemerintah yang berencana akan mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di akhir tahun ini.Pencabutan kebijakan PPKM karena kasus covid-19 telah menurun dan masyarakat mayoritas sudah divaksin maupun booster.Selain itu Bank Indonesia meyakini, pencabutan PPKM ini akan berdampak positif bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pencabutan PPKM akan meningkatkan mobilitas masyarakat, sehingga mendorong perekonomian lebih baik khususnya kegiatan konsumsi dari pemerintah.Untuk perdagangan hari ini, mata uang rupiah kemungkinan akan berfluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp15.620-Rp15.670 per USD.