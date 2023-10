Ini Faktor Eksternal yang Buat Rupiah Melemah

Advertisement

Jakarta: Nilai tukar rupiah ( kurs rupiah ) terhadap dolar Amerika Serikat pada Rabu pagi melemah.Mengacu data Bloomberg, Rabu, 18 Oktober 2023, rupiah melemah 9,5 poin atau 0,06 persen dari penutupan perdagangan hari sebelumnya menjadi Rp15.725,5 per USD.Sementara jika mengacu data Yahoo Finance, rupiah melemah sembilan poin atau 0,05 persen menjadi Rp15.719 per USD. Diperkirakan nilai tukar rupiah akan bergerak pada level Rp15.709-15.729 per USD.Analis pasar mata uang Lukman Leong memperkirakan kurs rupiah terhadap dolar AS pada Rabu, berada di kisaran Rp15.650 hingga Rp15.750 per USD."(Hari ini, rupiah diperkirakan) berkisar Rp15.650-Rp15.750 per USD,” ucap Lukman, dilansir Antara di Jakarta, Rabu, 18 Oktober 2023.Menurut Lukman, pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dipengaruhi faktor eksternal menyusul data penjualan ritel AS lebih baik dari perkiraan."Penjualan ritel AS naik 0,7 persen month to month dengan ekspektasi 0,3 persen, naik 3,8 persen year on year dengan ekspektasi 1,5 persen,” ujar diaSelain itu, pelemahan rupiah turut dipengaruhi pernyataan hawkish dari pejabat The Fed Neel Kashkari yang melonjakkan imbal hasil obligasi AS.Dia juga menyinggung perihal inflasi AS yang masih tinggi. Imbal hasil obligasi tenor dua tahun sekarang berada di kisaran 5,200 persen dan tenor 10 tahun di 4,841 persen.