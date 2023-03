Ini Lho Keuntungan Membeli Obligasi Tetap bagi Investor

Lebih besar dari deposito

Jakarta: Ada sejumlah keunggulan berinvestasi di Obligasi Fixed Rate atau Obligasi berpendapatan tetap yang melebihi investasi aman lainnya di perbankan. Head of Investment Research Bibit.id, Vivi Handoyo Lie mengatakan obligasi FR memiliki beberapa keunggulan yang menjadikannya menarik. Pertama, yield obligasi FR tergolong tinggi dan lebih besar daripada deposito atau tabungan di bank.Saat ini, rata-rata yield obligasi FR adalah sekitar 5-7 persen per tahun. Apabila mengacu pada Data Statistik Perbankan Indonesia pada Desember 2022, rata-rata suku bunga deposito kurang dari 12 bulan bank umum adalah 4,68 persen per tahun, sementara pada periode yang sama inflasi telah menyentuh angka 5,51 persen. Di sisi lain, pajak yang dikenakan pada obligasi FR juga hanya 10 persen, berbeda dari deposito yang berada di angka 20 persen.Kedua, dari segi keamanan, obligasi FR merupakan instrumen investasi yang sangat aman karena pemerintah Indonesia menjamin 100 persen pembayaran pokok dan kuponnya.Berbeda dari deposito yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan memiliki batas maksimal Rp2 miliar per bank per nasabah, jumlah investasi obligasi FR tetap dijamin oleh negara tanpa batas maksimal. Obligasi negara FR biasanya disebut risk-free asset, karena bisa dibilang hampir tidak ada risiko gagal bayar."Investor juga tidak perlu khawatir dengan jatuh tempo obligasi FR yang terlihat lama, karena obligasi FR diperdagangkan di pasar sekunder sehingga sangat likuid. Artinya, investor bisa menjual investasinya s. ebelum jatuh tempo," kata Vivi dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 31 Maret 2023.Menurut Vivi, sebagai instrumen investasi yang sangat aman, obligasi FR cocok untuk investor yang ingin melindungi aset mereka dari inflasi dan mendapat passive income yang pasti.Untuk produk-produk yang bisa dibeli kapan pun di Bibit juga cukup beragam. Sebagai contoh, Obligasi FR seri FR0070 yang memiliki kupon tetap 8,375 persen per tahun, FR0096 yang memiliki kupon tetap tujuh persen per tahun, dan FR0097 yang memiliki kupon tetap 7,125 persen per tahun."The beauty of Obligasi FR adalah investor bisa tahu persis berapa yield yang akan mereka terima selama memegangnya hingga jatuh tempo. Yield ini sudah dikunci ketika membeli Obligasi FR dan tidak akan berubah walaupun kondisi ekonomi naik turun," jelas dia.