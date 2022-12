Rupiah Kembali Menguat, Bergerak di Bawah Rp15.600/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Jakarta: Mata uang rupiah kembali menguat pada pembukaan perdagangan hari ini. Mata uang rupiah bergerak dibawah level Rp15.600 per USD. Rupiah kian perkasa ketika mata uang dolar AS terkoreksi.Bloomberg mencatat mata uang rupiah naik 26,5 poin ke level Rp15.594 per USD pada pembukaan perdagangan Jumat, 9 Desember 2022. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah naik 30 bps dengan berada pada level Rp15.589 per USD.Mata uang dolar AS tergelincir terhadap mata uang utama dunia pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), karena para pelaku pasar mencerna sejumlah data ekonomi. Melansir Antara, Jumat, 9 Desember 2022 indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,31 persen menjadi 104,7760.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan klaim pengangguran awal negara itu, naik 4.000 menjadi 230 ribu per 3 Desember. Angka itu masih dalam estimasi konsensus analis meskipun alami kenaikan dari bulan sebelumnya.Para pedagang juga menunggu pengumuman suku bunga dari bank-bank sentral utama karena Federal Reserve, Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Inggris siap mengadakan pertemuan kebijakan minggu depan.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id