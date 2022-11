Rupiah Menguat Tipis

baca juga: Rupiah Kembali Menguat Berkat Proyeksi Moderasi Suku Bunga Fed





Jakarta: Pada pembukaan perdagangan hari ini, mata uang rupiah berusaha menguat. Rupiah diperdagangkan pada level Rp15.634 sampai dengan Rp15.644 per USD. Rupiah menguat setelah mata uang dolar AS melemah terhadap mata uang global.Bloomberg melansir mata uang rupiah menguat 45 bps atau 0,29 persen ke level Rp15.641 per USD pada pembukaan perdagangan Kamis, 24 November 2022. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah berada pada level Rp15.684 per USD.Sementara itu mata uang dolar AS jatuh terhadap sejumlah mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Ini terjadi setelah risalah dari pertemuan November Federal Reserve menunjukkan sebagian besar pembuat kebijakan di bank sentral sepakat untuk memperlambat laju kenaikan suku bunga. Indeks dolar AS berada pada level 105 atau melemah 0,29 persen.Beberapa data AS yang dirilis menunjukkan hasil bervariasi. Data aktivitas bisnis AS mengalami kontraksi selama lima bulan berturut-turut pada November, dengan data pesanan baru turun ke level terendah dalam 2,5 tahun karena suku bunga yang lebih tinggi memperlambat permintaan.Sementara data pengangguran AS menunjukkan peningkatan lebih dari yang diharapkan pada minggu lalu, meskipun kondisi pasar tenaga kerja tetap ketat.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id