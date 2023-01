Harga Emas Antam Retro dan UBS Turun, Cek Harganya di Sini

Harga emas Antam

Emas batangan 0,5 gram Rp585 ribu. Emas batangan 1 gram Rp1,065 juta. Emas batangan 2 gram Rp2,068 juta. Emas batangan 3 gram Rp3,075 juta. Emas batangan 5 gram Rp5,090 juta. Emas batangan 10 gram Rp10,122 juta. Emas batangan 25 gram Rp25,173 juta. Emas batangan 50 gram Rp50,264 juta. Emas batangan 100 gram Rp100,445 juta. Emas batangan 250 gram Rp250,838 juta. Emas batangan 500 gram Rp501,459 juta. Emas batangan 1.000 gram Rp1,002 miliar.

Harga emas Antam batik

Emas batangan 0,5 gram Rp658 ribu. Emas batangan 1 gram Rp1,220 juta. Emas batangan 8 gram Rp9,261 juta.

Harga emas Antam retro

Emas batangan 0,5 gram Rp553 ribu. Emas batangan 1 gram Rp1,033 juta. Emas batangan 2 gram Rp2,047 juta. Emas batangan 3 gram Rp3,040 juta. Emas batangan 5 gram Rp5,050 juta. Emas batangan 10 gram Rp10,037 juta. Emas batangan 25 gram Rp24,950 juta. Emas batangan 50 gram Rp49,809 juta. Emas batangan 100 gram Rp99,529 juta. Emas batangan 250 gram Rp248,521 juta. Emas batangan 500 gram Rp496,806 juta. Emas batangan 1.000 gram Rp993,557 juta.

Harga emas UBS

Harga emas UBS 0,5 gram Rp549 ribu. Harga emas UBS 1 gram Rp1,028 juta. Harga emas UBS 2 gram Rp2,040 juta. Harga emas UBS 5 gram Rp5,041 juta. Harga emas UBS 10 gram Rp10,027 juta. Harga emas UBS 25 gram Rp25,018 juta. Harga emas UBS 50 gram Rp49,932 juta. Harga emas UBS 100 gram Rp99,824 juta. Harga emas UBS 250 gram Rp249,484 juta. Harga emas UBS 500 gram Rp498,380 juta.

(ANN)

Jakarta: Harga emas yang dijual PT Pegadaian (Persero) pada perdagangan hari ini terpantau bervariasi.Melansir laman Pegadaian, Selasa, 31 Januari 2023, harga emas certi Antam yang dijual Pegadaian dibanderol seharga Rp1,065 juta per gram dan harga emas batik Antam sebesar Rp1,220 juta per gram. Harga kedua emas ini masih sama dengan perdagangan kemarin.Sementara itu harga emas retro Antam dan UBS masing-masing turun Rp1.000 per gram menjadi Rp1,033 juta per gram dan Rp1,028 juta per gram.Berikut daftar selengkapnya harga emas di Pegadaian per 31 Januari 2023: