Sikap Pasar Buat Rupiah Merosot, Ada Apa?

Alasan pelemahan rupiah

Jakarta: Nilai tukar rupiah ( kurs rupiah ) terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah pada perdagangan Kamis pagi.Mengacu Bloomberg, Kamis, 4 Januari 2024, rupiah pagi ini melemah 56,5 poin atau 0,37 persen menjadi Rp15.537,5 per USD.Sementara berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah melemah 49 poin atau 0,31 persen menjadi Rp15.539 per USD. Adapun sebelumnya rupiah di tutup pada level Rp15.490 per USD.Pada hari ini rupiah akan bergerak pada level Rp15.474 hingga Rp15.549 per USD.Melansir Antara, Analis Bank Woori Saudara Rully Nova mengatakan, pelemahan rupiah dipicu oleh sikap pasar mencermati dan merespons inflasi Indonesia 2023 yang rendah."Tingkat inflasi 2023 yang rendah menimbulkan kekhawatiran pasar bahwa Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga lebih cepat dari perkiraan," kata Rully.Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2023 tercatat rendah sebesar 0,41 persen month to month (mtm) sehingga inflasi IHK 2023 menjadi 2,61 persen secara tahunan atau year on year (yoy).Menurut Rully, jika suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) atau BI Rate lebih cepat diturunkan, maka selisih suku bunga BI dengan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed akan mengecil dan membuat rupiah menjadi kurang menarik lagi.Selain itu, ia juga memprediksi rupiah kembali melemah hari ini karena tren terus berlanjutnya kenaikan imbal hasil atau yield obligasi Pemerintah Amerika Serikat (AS).Imbal hasil obligasi Pemerintah AS tenor 10 tahun sudah menembus di atas empat persen. Di sisi lain, pasar juga menunggu dan mengamati data manufaktur AS.Ia memperkirakan rupiah berpotensi merosot di kisaran Rp15.500 per USD hingga Rp15.550 per USD.