IHSG Diprediksi Kembali Tak Bernyali Menguat Hari Ini

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

Jakarta: Samuel Research Team memperkirakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini kembali bergerak melemah. Para investor diminta tetap waspada dan berhati-hati serta jangan gegabah dalam berinvestasi di pasar saham guna meminimalisir kerugian."Pagi ini pasar regional dibuka bervariasi. Nikkei naik 0,41 persen dan Kospi naik 0,84 persen. Kami perkirakan hari ini IHSG akan bergerak melemah seiring dengan sentimen di pasar global," sebut Samuel Research Team, dikutip dari riset hariannya, Kamis, 3 Agustus 2023.Sementara itu, Wall Street melemah pada Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB) setelah agensi pemeringkat Fitch memangkas peringkat kredit Amerika Serikat (AS) dari AAA menjadi AA+ dan Negeri Paman Sam diperkirakan mengalami kemerosotan fiskal dalam tiga tahun ke depan.Indeks Dow Jones Industrial Average di Bursa Efek New York turun 348,16 poin atau sekitar 0,98 persen menjadi 35.282,52. Sementara indeks S&P 500 merosot 63,34 poin atau sekitar 1,38 persen menjadi 4.513,39. Sedangkan indeks komposit Nasdaq anjlok 310,47 poin atau sekitar 2,17 persen menjadi 13.973,45.Fitch menjadi agensi pemeringkat kedua yang memangkas peringkat kredit AS. Pada 2011, Standard & Poor's memangkas peringkat kredit AS menjadi AA+ dari AAA. Indeks S&P 500 mencatatkan penurunan harian tertajam sejak 25 April, serta mencatatkan penurunan lebih dari satu persen pertama sejak 23 Mei.Saham perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, termasuk Apple, Meta Platforms, Nvidia, dan Tesla, melemah seiring meningkatnya imbal hasil obligasi AS ke level tertinggi dalam sembilan bulan terakhir. Indeks sektor teknologi S&P 500 anjlok 2,6 persen, menjadi sektor dengan penurunan tertajam dari 11 sektor utama S&P 500.Harga emas berjangka di COMEX New York Mercantile Exchange turun seiring menguatnya nilai tukar dolar AS. Harga emas untuk pengiriman September 2023 turun 0,4 persen menjadi USD1.970,80 per ons. Indeks dolar AS naik 0,4 persen.