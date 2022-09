Ragam Tips Mengelola Keuangan untuk Hadapi Era Inflasi Tinggi

baca juga: Pentingnya Mempersiapkan Dana Pendidikan Anak





Jakarta: Perencana keuangan keluarga, Annisa Steviani menjabarkan tantangan keluarga berasal dari faktor eksternal (inflasi, biaya kesehatan, hingga jumlah dan jenis penyakit yang meluas) dan faktor internal (kondisi finansial serta financial behavior).“Terdapat empat pos yang dikhawatirkan oleh 22 persen masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia, di antaranya; dana masa tua, biaya kesehatan akibat penyakit serius atau kecelakaan, pengeluaran bulanan dan dana pendidikan," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Senin, 19 September 2022.Dia menegaskan di kondisi ekonomi yang mulai mencoba kembali bangkit ini, hampir dua dari tiga masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah (64 persen) mengakui bahwa kesehatan adalah biaya yang sangat mengkhawatirkan.Dengan fakta tersebut, Annisa menekankan pentingnya perencanaan keuangan yang strategis seperti dana darurat yang besarannya berkisar 6-12 kali lipat pengeluaran, sesuai kondisi dan tujuan keuangan tiap keluarga .“On top of that, sisihkan juga dana untuk polis asuransi kesehatan sehingga keluarga tetap terlindungi jika terjadi hal-hal ‘pasti’ yang tidak diinginkan, seperti sakit, kecelakaan lalu lintas hingga kematian. Pilih asuransi yang mampu memberikan manfaat komplet sesuai kemampuan dan kebutuhan keluarga tanpa mengganggu pos keuangan lainnya,” tambah Annisa.Chief Financial Officer Prudential Syariah Paul Setio Kartono mengatakan, menurut survei Prudential, 56,5 persen responden usia produktif mengaku bahwa mayoritas tabungan untuk sebagai dana darurat hanya cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari selama tiga atau kurang dari tiga bulan."Di tengah biaya hidup yang terus meningkat, ditambah risiko sakit yang proses perawatannya kompleks dan membutuhkan anggaran besar, dibutuhkan perencanaan keuangan yang baik agar tidak membebani keluarga." jelas dia.Chief Customer and Marketing Officer Prudential Indonesia Premraj Thuraisingam mengatakan dua perusahaan asuransi jiwa yakni PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dan PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) menghadirkan inovasi produk baru PRUSolusi Sehat Plus dan PRUSolusi Sehat Plus Pro Syariah."Keduanya merupakan asuransi kesehatan murni yang hadir untuk menjawab berbagai tantangan seluruh keluarga Indonesia dengan manfaat komprehensif dan fleksibel untuk melindungi kebahagiaan dan mimpi keluarga Indonesia," kata dia/