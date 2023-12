Ada Potensi Penguatan IHSG Hari Ini

Baca juga: Harga Emas Dunia Ditekan Penguatan Dolar AS



Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) dibuka melemah. Mengacu data RTI, Jumat, 1 Desember 2023 dibuka di level 7.080,06 lalu terkontraksi 16,97 poin atau 0,24 persen ke level 7.063,76.Pada perdagangan pagi ini, jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 1,96 miliar dengan nilai Rp924,02 miliar.Terpantau baru 180 saham emiten yang menguat. Sedangkan 162 saham lainnya melemah dan 213 saham stagnan.Melansir Antara, IHSG pada Jumat masih berpotensi menguat seiring melandainya Personal Consumption Expenditures Price Index (PCE) Amerika Serikat (AS).“Hari ini IHSG berpotensi menembus 7.100, seiring dengan kenaikan signifikan Dow Jones karena inflasi AS terkendali. Level support IHSG berada di 7.000- 7.040, dan level resist IHSG berada di 7.100- 7.130,” ujar Head of Retail Research Analyst BNI Sekuritas Fanny Suherman di Jakarta, Jumat, 1 Desember 2023.Sementara dari mancanegara, data pengeluaran pribadi warga AS atau PCE Price Index melandai ke level tiga persen year on year (yoy) pada Oktober 2023, dari sebelumnya 3,4 persen (yoy) pada November 2023.Angka itu membuat para investor menyimpulkan bank sentral AS The Fed kemungkinan telah selesai menaikkan suku bunga acuannya.Sedangkan dari dalam negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaporkan data inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) periode November 2023, yang secara historis inflasi secara bulanan akan meningkat mulai November hingga akhir tahun.