Pembukaan Perdagangan Rupiah Melemah Tipis, Berada di Rp15.732/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Jakarta: Mata uang rupiah melemah pada pembukaan perdagangan hari ini. Mata uang rupiah bergerak pada kisaran Rp15.689 hingga Rp15.734 per USD. Rupiah merespons menguatnya dolar AS terhadap mata uang utama dunia.Bloomberg mencatat mata uang rupiah melemah 10 bps atau 0,06 persen ke level Rp15.732 per USD pada pembukaan perdagangan Selasa, 29 November 2022. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah berada pada level Rp15.734 per USD atau melemah 15 bps.Mata uang rupiah melemah setelah dolar AS menguat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), karena pelaku pasar mencerna komentar dari pejabat Federal Reserve.Melansir Antara, Selasa, 29 November 2022, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,68 persen menjadi 106,6810.Presiden Fed St Louis James Bullard mengatakan Fed perlu menaikkan suku bunga sedikit lebih jauh untuk mendapatkan kendali inflasi dan menurunkan kembali menuju target bank sentral dua persen.Sementara itu, di tempat lain Presiden Fed New York John Williams mengatakan para pejabat memiliki lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengurangi inflasi yang masih terlalu tinggi.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.