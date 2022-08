Rupiah Ditutup Stagnan di Level Rp14.842/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan hari ini stagnan dibandingkan hari sebelumnya.Mengutip data Bloomberg, Rabu, 31 Agustus 2022, nilai tukar rupiah terhadap USD berada di level Rp14.842 per USD, sama dengan level penutupan perdagangan hari sebelumnya. Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.833 per USD hingga Rp14.859 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 4,07 persen.Sementara data Yahoo Finance menunjukkan rupiah berada di zona hijau pada posisi Rp14.840 per USD. Rupiah terpantau menguat sebanyak 30 poin atau setara 0,20 persen dari Rp14.870 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.