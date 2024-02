Rupiah Melemah Menanti Keputusan BI Rate

Baca juga: Data Ekonomi AS Menyeret Rupiah untuk Melemah

Pasar mengantisipasi hasil RDG BI

(ANN)

Jakarta: Nilai tukar rupiah ( kurs rupiah ) terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali ditutup melemah pada perdagangan awal pekan.Mengacu data Bloomberg, Senin, 19 Februari 2024, rupiah melemah 7,5 poin atau 0,05 persen menjadi Rp15.631 per USD.Sementara itu, data Yahoo Finance menunjukkan rupiah melemah 10 poin atau 0,06 persen mnejadi Rp15.624 per USD. Pada pembukan perdagangan rupiah berada di posisi Rp15.650 per USD.Analis pasar uang Bank Mandiri Reny Eka Putri mengatakan pelaku pasar tengah mengantisipasi keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) bulanan pada 20-21 Februari 2024."Pasca pemilu pelaku pasar juga masih menantikan hasil real count dan data-data ekonomi yang akan rilis minggu ini. Keputusan BI Rate menjadi salah satu rilis yang akan diantisipasi," kataReny dilansir Antara.Reny memperkirakan Dewan Gubernur BI dalam rapatnya akan tetap mempertahankan BI Rate sebesar 6 persen karena laju inflasi domestik yang masih relatif terkendali di awal tahun.Di sisi lain, pelaku pasar saat ini juga sedang menunggu rilis risalah rapat Federal Open Market Committee (FOMC) Amerika Serikat (AS).Risalah tersebut akan memberikan petunjuk tentang potensi waktu penurunan suku bunga di masa depan oleh bank sentral AS atau Federal Reserve, dilengkapi dengan komentar dari berbagai pejabat Fed.