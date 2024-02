Rupiah Melemah Imbas Kebijakan Hawkish The Fed

The Fed hawkish

Jakarta: Nilai tukar rupiah ( kurs rupiah ) terhadap dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan pada penutupan perdagangan hari ini.Mengacu data Bloomberg, Selasa, 6 Februari 2024, rupiah melemah 22 poin atau 0,14 persen menjadi Rp15.730 per USD.Sementara berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah melemah 26 poin atau 0,16 persen menjadi Rp15.725 per USD.Jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan sebelumnya, rupiah masih berada di level Rp15.699 per USD.Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Selasa tergelincir ke level Rp15.734 per USD dari sebelumnya Rp15.705 per USD.Melansir Antara, rupiah ditutup melemah karena sikap bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed yang hawkish terkait kebijakan suku bunga acuannya."Rupiah hari ini cenderung melemah terhadap dolar AS karena sikap The Fed yang hawkish menyebabkan kenaikan indeks dolar AS dan yield obligasi pemerintah AS," kata Analis Bank Woori Saudara Rully Nova.Indeks dolar AS meningkat menjadi 104,2 dan imbal hasil atau yield obligasi AS tenor 10 tahun naik menjadi 4,15 persen.Peluang pemangkasan suku bunga kebijakan AS atau Fed Funds Rate (FFR) pada Maret 2024 dinilai tipis sehingga pasar mulai berharap paling cepat penurunan suku bunga pada Mei 2024.Dari domestik, pertumbuhan ekonomi 2023 yang lebih rendah dibanding tahun 2022 membuat pelaku pasar tidak puas.Ekonomi Indonesia pada 2023 tetap tumbuh solid sebesar 5,05 persen di tengah perlambatan ekonomi global. Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut lebih rendah dibandingkan capaian 2022 yang sebesar 5,31 persen.