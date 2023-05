Lakukan Inovasi Digital, BCA Life Raih Indonesia WOW Brand 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Inovasi digital

Terus bertumbuh

(UWA)

Jakarta: Sejumlah inovasi ditelurkan PT Asuransi Jiwa BCA ( BCA Life ), anak perusahaan dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA). Salah satunya adalah berinovasi dari sisi digital.Lewat inovasi ini, BCA Life meraih penghargaan Indonesia WOW Brand 2023 untuk kategori Life Insurance (Asuransi Jiwa). Penghargaan ini diberikan dalam acara WOW Brand Festive Day 2023: Branding for the Game Changers yang diselenggarakan oleh MarkPlus, Inc pada 11 Mei 2023 di Jakarta.Sejak 2021, BCA Life secara beruntun meraih penghargaan Silver Champion-Indonesia WOW Brand MarkPlus Inc untuk kategori yang sama. "Penghargaan ini akan terus menjadi penyemangat kami dalam melindungi segenap keluarga Indonesia dengan kualitas prima," kata Direktur & Chief Distribution Officer (CDO) BCA Life, Eva Agrayani, melalui keterangan tertulis yang diterima, Senin, 29 Mei 2023.MarkPlus menobatkan perusahaan-perusahaan penerima Indonesia WOW Brand 2023 berdasarkan survei yang sudah dilaksanakan pada awal 2023. Menggunakan konsep MarkPlus WOW Marketing, MarkPlus Insight telah menyebarkan survei kepada lebih dari 30 ribu responden dari berbagai kota di Indonesia.Survei tersebut mengukur brand advocacy ratio (BAR) dari seluruh merek di Indonesia. BAR adalah rasio antara tingkat advokasi dan tingkat kesadaran.BCA Life meluncurkan inovasi digital dengan produk asuransi jiwa MyGuard. Asuransi yang bisa diakses tanpa perlu bertemu muka ini hasil kerja sama dengan Bank BCA."Produk asuransi ini memberikan pengalaman baru bagi nasabah BCA dari BCA Life dalam melengkapi kebutuhan akan proteksi jiwa di tengah tingginya tingkat mobilitas masyarakat saat ini," kata Eva.Selain inovasi produk, untuk kenyamanan layanan nasabah, pada awal 2023 ini BCA Life jugameluncurkan one stop life solution NOW by BCA Life. Produk ini memberikan kemudahan dalam mengakses layanan dan informasi Polis."Klaim mudah dan cepat dan juga fitur ActiveNOW untuk menjaga kesehatan jiwa dan raga para penggunanya," kata dia.Sepanjang 2022 BCA Life membukukan pendapatan premi sebesar Rp1,4 triliun atau tumbuh 5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (yoy). Selain itu, Perseoran juga mencatatkan laba Rp51,8 miliar atau naik 29% dari tahun sebelumnya.Total nasabah BCA Life saat ini sebanyak 511.989 jiwa dan telah membayarkan klaim dan manfaat sebesar Rp649,9 miliar.BCA Life juga mencatatkan pertumbuhan pada aset sebesar 22%, yakni menjadi Rp2,35 triliun. Pertumbuhan ini ditopang dengan cadangan teknis yang naik 20% dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi Rp1,57 triliun.