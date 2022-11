Dolar AS Melemah, Rupiah Berusaha Menguat

baca juga: Rupiah Bertaji Berkat Meredanya Ekspektasi Kenaikan Suku Bunga Fed





Jakarta: Mata uang rupiah berusaha menguat pada pembukaan perdagangan hari ini. Mata uang rupiah berusaha menjauhi level Rp15.700 per USD. Rupiah menguat setelah sinyal kenaikan suku bunga The Fed tak sekencang sebelumnya.Bloomberg melansir mata uang rupiah berada pada level Rp15.697 per USD atau naik 0,06 persen pada pembukaan perdagangan Rabu, 9 November 2022. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah berada pada level Rp15.695 per USD.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,44 persen menjadi 109,6390, setelah tergelincir ke level terendah hampir dua minggu pada Senin, 7 November 2022, sekaligus memperpanjang penurunan untuk sesi ketiga berturut-turut.Kekuatan mata uang paman sam tergerus setelah beberapa pejabat dari bank sentral AS menyuarakan dukungan untuk laju kenaikan suku bunga yang lebih lambat untuk mencegah kehancuran ekonomi, bahkan ketika inflasi AS mengamuk mendekati level tertinggi 40 tahun memberikan tekanan terhadap dolar.Investor juga menunggu data inflasi harga konsumen AS Oktober yang akan dirilis pada Kamis, 10 November 2022. Data tersebut dapat membantu memandu keputusan Federal Reserve selanjutnya tentang kebijakan moneter. Sementara itu, Federasi Nasional Bisnis Independen mengatakan Indeks Optimisme Bisnis Kecil turun 0,8 poin menjadi 91,3 pada Oktober ke level terendah sejak Juli.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id.