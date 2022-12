Booster Rupiah Pagi Ini: Federal Reserve Tahan Laju Penaikan Suku Bunga

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis pagi, 1 Desember 2022 menguat 123 poin atau 0,78 persen ke posisi Rp15.609 per USD.Mengutip data Bloomberg, posisi rupiah kian kuat menyentuh level Rp15.619,5 per USD, naik 112 poin atau 0,71 persen dibandingkan dengan penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.731,5.Rentang gerak rupiah untuk hari ini berada dikisaran Rp15.594,5 hingga Rp15.623,5 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 9,51 persen.Sementara mengacu Yahoo Finance pagi ini, posisi mata uang Garuda ini berada di Rp15.624 per USD naik 105 poin atau 0,66 dari penutupan perdagangan kemarin di Rp15.729 per USD. Rentang pergerakan rupiah hari ini adalah Rp15,589-Rp15,624 per USD.Dolar AS jatuh terhadap sebagian besar mata uang lainnya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan bank sentral AS dapat mengurangi laju kenaikan suku bunga.