Dolar AS Ambruk Gara-gara Powell Isyaratkan Kenaikan Suku Bunga Melambat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Baca juga: Yen Libas Dolar AS Jelang Pidato The Fed

*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

(HUS)

New York: Dolar AS jatuh terhadap sekeranjang mata uang lainnya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan bank sentral AS dapat mengurangi laju kenaikan suku bunga 'segera setelah Desember'. Kondisi ini "membantu" menempatkan indeks dolar di jalur untuk bulan terburuk sejak 2010."Kami berpikir memperlambat pada titik ini adalah cara yang baik untuk menyeimbangkan risiko," kata Powell di Brookings Institution, Washington, dikutip dari Antara, Kamis, 1 Desember 2022.Analis pasar senior di Forex.com Joe Perry menilai pernyataan Powell untuk memberitahu pasar suku bunga akan melambat. "Saya pikir itu memberi izin bagi saham untuk lepas landas dan dolar AS berbalik lebih rendah," tuturnya.Namun, Powell memperingatkan perang melawan inflasi masih jauh dari selesai dan pertanyaan kunci masih belum terjawab, termasuk seberapa tinggi suku bunga pada akhirnya perlu dinaikkan dan untuk berapa lama.Pedagang berjangka dana Fed sekarang memperkirakan suku bunga fed fund mencapai puncaknya pada 4,95 persen pada Mei, dibandingkan dengan ekspektasi untuk puncak 5,06 persen pada Juni yang diperkirakan pagi ini.Bank sentral AS (The Fed) diperkirakan akan menaikkan suku bunga dengan tambahan 50 basis poin ketika bertemu pada 13-14 Desember.Indeks dolar telah turun dari level tertinggi 20 tahun di 114,78 pada 28 September karena investor melihat ke arah bank sentral AS mencapai suku bunga puncaknya awal tahun depan dengan tekanan inflasi diperkirakan akan mereda dan meningkatnya kekhawatiran tentang penurunan ekonomi.Indeks turun 0,99 persen menjadi 105,78 pada Rabu, 30 November 2022 dan berada di jalur penurunan 5,10 persen bulan ini, terbesar sejak September 2010. Greenback juga turun 0,72 persen menjadi 137,70 yen dan berada di jalur kerugian 7,39 persen terhadap mata uang Jepang bulan ini, yang terburuk sejak Desember 1998.Euro naik 0,95 persen terhadap mata uang AS menjadi 1,0424 per USD. Mata uang tunggal berada di jalur untuk keuntungan 5,52 persen, terbesar sejak September 2010.Greenback telah merosot pada Rabu pagi setelah laporan Ketenagakerjaan Nasional ADP menunjukkan data penggajian swasta AS meningkat jauh lebih sedikit dari yang diharapkan pada November, menunjukkan permintaan tenaga kerja mendingin di tengah suku bunga yang tinggi. Data lain juga menunjukkan bahwa lowongan pekerjaan AS turun pada Oktober."Anda memiliki data yang berpotensi mencapai titik balik, yang dirayakan oleh pasar karena memperkuat ekspektasi Fed tidak hanya melakukan downshifting, tetapi mungkin imbal hasil mendekati landasan terbatas dalam hal seberapa banyak pengetatan yang harus dilakukan," kata ahli strategi valas senior di TD Securities Mazen Issa.Data pekerjaan negatif agak diimbangi oleh laporan yang menunjukkan ekonomi AS pulih lebih kuat dari perkiraan semula pada kuartal ketiga, dengan produk domestik bruto meningkat pada tingkat tahunan 2,9 persen.Sementara itu, sebuah laporan Fed pada Rabu, 30 November 2022 menunjukkan aktivitas ekonomi AS datar atau naik hanya sedikit dari pertengahan Oktober hingga akhir November dan ada sinyal beragam pada persistensi inflasi dan kekurangan tenaga kerja Sebuah survei Eropa pada saat yang sama menunjukkan inflasi zona euro mereda jauh lebih dari yang diperkirakan pada November, meningkatkan harapan pertumbuhan harga setinggi langit sekarang melewati puncaknya dan memperkuat, jika tidak langsung menutup kemungkinan perlambatan kenaikan suku bunga Bank Sentral Eropa bulan berikutnya.Aussie juga melonjak karena harapan Tiongkok akan melonggarkan pembatasan covid-19 yang ketat yang telah menimbulkan kekhawatiran tentang pertumbuhan global. Kota selatan Guangzhou menjadi yang terbaru mengumumkan pelonggaran pembatasan pada Rabu, 30 November 2022.Dolar Australia terakhir naik 1,67 persen pada 0,6799 per USD setelah mencapai setinggi 0,6801 per USD, tertinggi sejak 13 September. Dolar Australia berada di jalur untuk kenaikan 6,23 persen bulan ini, tertinggi sejak Maret 2016.