Cek Faktor yang Membuat Rupiah Melemah Pagi Ini

Dolar AS dipengaruhi sikap trader

Jakarta: Nilai tukar rupiah ( kurs rupiah ) kembali melanjutkan pelemahannya terhadap dolar Amerika Serikat (AS).Mengacu data Bloomberg, Selasa, 23 Januari 2024, rupiah melemah 21 poin atau 0,13 persen menjadi Rp15.657,5 per USD.Sementara berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah melemah 20 poin atau 0.12 persen menjadi Rp 15.649 per USD.Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah berada di posisi Rp15.649 per USD.Rupiah pun ditaksir akan berada di level Rp15.625 hingga Rp15.654 per USD pada perdagangan hari ini.Melansir Channel News Asia, pergerakan dolar AS saat ini sangat dipengaruhi oleh sikap trader yang mengurangi ekspektasi mereka terhadap penurunan suku bunga oleh Federal Reserve di Maret.Hal itu membuat imbal hasil obligasi AS tetap terdukung, dengan imbal hasil obligasi bertenor dua tahun berada di 4,3847 persen, naik lebih dari 25 bps dari level terendahnya di Januari di 4,1190 persen.Imbal hasil acuan 10 tahun juga berada di atas empat persen dan terakhir di 4,0976 persen.Dolar AS pun terpantau stabil di 103,36, tidak terlalu jauh dari level tertinggi lebih dari satu bulan di 103,69 yang dicapai minggu lalu.