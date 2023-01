Pasar Obligasi Bakal Cerah di 2023, Momen Tepat Berinvestasi!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

Jakarta: Direktur PT Mandiri Sekuritas Theodora Manik memproyeksikan pasar obligasi Indonesia pada 2023 akan lebih cerah setelah berhasil menunjukkan resiliensi di tahun sebelumnya. Hal itu didorong oleh tingkat inflasi domestik yang melambat dan terjadinya siklus puncak kenaikan suku bunga."Kami mengajak masyarakat untuk membangun investasi di SBR012 karena sekarang adalah momen yang tepat untuk kembali memperkuat investasi menjelang usai pandemi," ujarnya, dilansir dari Antara, Jumat, 20 Januari 2023.Tahun ini, Mandiri Sekuritas kembali dipercaya oleh pemerintah menjadi salah satu mitra distribusi produk investasi Savings Bond Retail seri SBR012. Produk Surat Utang Negara (SUN) ritel ini dijual khusus untuk Warga Negara Indonesia (WNl) mulai 19 Januari-9 Februari 2023.SBR012 menawarkan tiga manfaat utama bagi para investor, yaitu imbal hasil yang menarik, investasi yang terjangkau mulai dari Rp1 juta, dan aman karena dijamin oleh pemerintah. Selain Itu, SBR012 kali ini juga sangat spesial karena ditawarkan dalam dua tipe, yaitu SBR012-T2 dan SBR012-T4.Kupon SBRO1 2-T2 memiliki tenor dua tahun sebesar 6,5 persen per tahun dan kupon SBR012-T4 dengan tenor empat tahun sebesar 6,359 persen per tahun. Jika dibandingkan dengan BI 7 Days Reverse Repo Rate (BI 7DRRR) yang saat ini di level 5,5 persen, selisih (spread) imbal hasilnya 0,65 persen untuk SBR012-T2 dan 0,854 persen untuk SBRO12-T4."Berinvestasi di SBR juga berarti memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi nasional karena dana yang terkumpul akan digunakan oleh pemerintah sebagai pemenuhan target APBN di 2023. Dana SBR012 yang terkumpul akan digunakan untuk program pemerataan pembangunan, pendidikan, dan kesehatan di Indonesia,” ungkap Theodora.Hal lainnya dari SBR012 adalah kupon yang menggunakan mekanisme mengambang dengan batas minimal (floating with floor). Artinya, kupon bisa naik bila suku bunga acuan naik, tetapi tidak akan turun bila lebih rendah daripada batas minimal.Kupon SBR012 akan ditinjau setiap tiga bulan sekali mempertimbangkan perubahan suku bunga acuan Bl. Tanggal berlakunya kupon baru setelah tinjauan adalah per 11 Mei, 11 Agustus, 11 November, dan 11 Februari setiap tahunnya.SBRO12-T2 akan jatuh tempo pada 10 Februari 2025, sementara SBRO12-T4 akan jatuh tempo 10 Februari 2027. Maksimal pembelian SBRO12-T2 adalah Rp5 miliar per investor dan SBRO12-T2 adalah Rp10 miliar per investor. Nilai maksimal ini lebih tinggi dibandingkan dengan SBR011."SBRO12 dapat dibeli dengan mudah dan aman secara daring melalui platform digital: Mandiri Online Securities Trading (MOST): sbn.mostco.id. Melalui layanan digital tersebut, proses registrasi dan transaksi dapat dilakukan dengan cepat, dan nasabah dapat memantau kinerja investasinya kapanpun, dan dari manapun,” pungkas dia.