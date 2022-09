Rupiah Diramal Melemah Usai Kenaikan Harga BBM

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada awal pekan diprediksi melemah, usai pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Rupiah pagi ini menguat enam poin atau 0,04 persen ke posisi Rp14.890 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.896 per USD."Sabtu kemarin diumumkan kenaikan BBM subsidi oleh Presiden. Ini bisa menjadi pemberat rupiah pekan ini," kata pengamat pasar uang Ariston Tjendra saat dihubungi, Senin, 5 September 2022.Pemerintah menyesuaikan harga BBM subsidi jenis pertalite menjadi Rp10 ribu per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter mulai Sabtu, 3 September 2022.Pemerintah juga menyesuaikan harga BBM subsidi untuk solar dari Rp5.150 rupiah per liter menjadi Rp6.800 per liter. Kemudian, untuk BBM nonsubsidi, pemerintah menyesuaikan harga pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter."Ekspektasi kenaikan inflasi yang bisa menekan pertumbuhan dalam negeri karena kenaikan BBM subsidi ini, bakal memberi tekanan ke rupiah," kata Ariston.Ariston menyampaikan, penurunan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga barang akan menekan laju pertumbuhan ekonomi. Selain itu, sentimen The Fed juga masih besar di pasar keuangan yang membuat dolar AS menguat terhadap nilai tukar lainnya."Pasar masih berekspektasi bank sentral AS akan kembali menaikkan suku bunga acuannya sebesar 75 basis poin," ujar Ariston.Ariston memperkirakan hari ini rupiah akan bergerak di kisaran level Rp14.900 per USD hingga Rp14.980 per USD. Pada Jumat, 2 September 2022 lalu, rupiah ditutup melemah 13 poin atau 0,09 persen ke posisi Rp14.896 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.883 per USD.