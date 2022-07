Begini Cara Bank KB Bukopin Pacu Pertumbuhan Kredit

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Bank KB Bukopin melakukan serangkaian kerja sama dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman dengan KB Valbury Sekuritas dan Valbury Capital Management. Selain itu, juga menandatangani nota kesepahaman dengan KB Finansia Multi Finance (FMF) dalam rangka memacu bisnis di tengah menggeliatnya perekonomian Indonesia.Acara penandatangan dihadiri perwakilan dari Bank KB Bukopin yaitu Direktur Utama Woo Yeul Lee, Wakil Direktur Utama Robby Mondong, Direktur Strategik Jin Bum Kim, Direktur SME Yohannes Suhardi, Direktur Operasi Helmi Fahrudin, Corporate Strategic Division Head Agustinus Iwan C, Consumer Division Head, dan Department Head Zico H.Sedangkan dari pihak manajemen KB Finansia Multi Finance dihadiri oleh CEO Yap Tjay Hing, Vice CEO Joohyun Hwang, CFO Kisup Wi, Deputi COO Hery Susanto Dermawan, dan Business and Marketing Advisor Sea Hwan Lah.Wakil Direktur Utama Bank KB Bukopin Robby Mondong berharap nasabah KB Bukopin dapat menggunakan pembiayaan multiguna untuk pembiayaan modal usaha, renovasi rumah, biaya pendidikan, atau bahkan berlibur melalui KB Finansia Multi Finance."Kami yakin dengan komitmen bersama ini akan selalu meningkatkan kualitas layanan untuk nasabah dengan mengembangkan sistem dan jaringan yang terpadu," kata Robby, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 15 Juli 2022."Dengan mulai masuknya beberapa perusahaan Group KB di Indonesia maka 'One KBFG Indonesia' menjadi satu awal mula yang baik untuk saling membantu dan terus berusaha memberikan ide-ide baru hingga kita menjadi satu finansial grup di Indonesia yang tunduk terhadap ketentuan yang berlaku di Indonesia, khususnya OJK," tambah salah satu manajemen KB Bukopin.CEO KB FMF Yap Tjay Hing menambahkan penandatanganan ini bertujuan untuk penjajakan kerja sama saling menguntungkan kedua belah pihak dengan berpatokan kepada ketentuan OJK lembaga jasa keuangan untuk bank dan nonbank. Adapun kemampuan Kookmin Group serta keinginan dari kedua belah pihak maka kerja sama ini diharapkan dapat berjalan.Sebagai informasi, fungsi intermediasi perbankan semakin bertumbuh di penghujung 2021 silam. Bank Indonesia (BI) dalam laporannya pada akhir Januari 2022 menyebutkan penyaluran kredit perbankan pada Desember 2021 tercatat Rp5.755,7 triliun dan diproyeksikan meningkat menjadi 7-9 persen persen di 2022.Corporate Strategic Division Head Agustinus Iwan C menyatakan nota kesepahaman selanjutnya akan didetailkan mengenai rencana kerja sama setiap produk dan layanan dalam suatu perjanjian kerja sama antar kedua belah pihak. Saat ini KB Financial Group mencoba mengkolaborasi seluruh perusahaan afiliasi di bawah kendalinya di Indonesia."Mereka berharap hal ini dapat memberikan nilai tambah bagi nasabah dan perusahaan," tuturnya.Berdasarkan data Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), seiring dengan perbaikan ekonomi yang terus pulih, kualitas kredit multifinance terus menunjukkan perbaikan. Hal tersebut terlihat dari Non Performing Financing (NPF) atau rasio kredit macet yang menyentuh level 2,78 persen atau terendah setelah 25 bulan.Untuk perusahaan multifinance, NPF multifinance menjadi salah satu yang terdampak beberapa tahun terakhir mengingat adanya pandemi covid-19. "Pulihnya daya beli masyarakat turut memantik kembali kebutuhan perorangan dan pelaku usaha terhadap sumber pendanaan, termasuk pembiayaan," kata Robby."Hal ini yang membawa industri multifinance menunjukkan tren positif pemulihan sejak akhir 2021 lalu. KB Bukopin melihat ini sebagai kesempatan untuk mengembangkan bisnis melalui perusahaan terafiliasi dari KB Financial Group," tutup Robby.