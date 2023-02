Rupiah Tertekan, Gara-Gara Apa?

Kenaikan suku bunga

Jakarta: Mata uang rupiah tertekan pada pembukaan perdagangan pagi. Rupiah tertekan setelah sinyal kenaikan suku bunga The Fed semakin meningkat mendorong melemahnya laju rupiah Dikutip dari Antara, Senin, 27 Februari 2023, nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Senin pagi, turun 24 poin atau 0,16 persen ke posisi Rp15.252 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.228 per dolar AS.Pelaku pasar bersiap terhadap kemungkinan kenaikan suku bunga acuan yang lebih agresif oleh The Federal Reserve, seiring data ekonomi AS yang tangguh.Di sisi lain, pengeluaran konsumen AS Januari 2023 melonjak 1,8 persen month to month (mtm), atau di atas perkiraan konsensus dengan kenaikan 1,3 persen mtm dan periode sebelumnya minus 0,1 persen mtm.Laporan tersebut menambah kekhawatiran pelaku pasar kemungkinan The Fed harus mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama lagi, untuk mengatasi tekanan inflasi.