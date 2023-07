Rupiah Ditutup Menguat, Ini Pendongkraknya

Baca juga: Penurunan Utang Luar Negeri Jadi Energi Rupiah Sikat Dolar AS





Jakarta: Nilai tukar rupiah (kurs rupiah) terhadap dolar AS sore ini bertahan dan tetap kuat di level Rp14.986 per USD.Mengacu data Bloomberg, Kamis, 20 Juli 2023, mata uang Garuda itu menguat 11 poin atau 0,07 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp14.997 per USD. Adapun gerak rupiah hari ini berkisar Rp14.978,5-Rp15.000,5 per USD.Sementara itu jika mengacu data Yahoo Finance, penguatan rupiah hanya empat poin atau 0,02 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya menjadi Rp14.985 per USD. Hari ini herak rupiah terpantau di level Rp14.974-Rp14.999 per USD.Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan dolar AS tetap lemah karena pasar tengah fokus terhadap pertemuan The Federal Reserve pakan depan. Bank Sentral itu diperkirakan akan menaikkan suku bunga 25 basis poin."Fokus sebagian besar tetap pada apakah Fed akan memberi sinyal jeda yang diperpanjang dalam siklus kenaikan suku bunga, mengingat pelemahan inflasi AS baru-baru ini," katanya.Di samping itu, indeks manufaktur Fed Philadelphia, klaim pengangguran, dan penjualan perumahan menjadi berita utama yang menentukan sikap investor.