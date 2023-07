Rupiah DIbuka Menguat di Level Rp15.011/USD

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah (kurs rupiah) terhadap dolar AS pada Selasa pagi menguat 0,1 persen atau 15 poin ke level Rp15,011 per USD.Mengacu data Bloomberg, Selasa, 25 Juli 2023 pada pukul 9.31 WIB gerak rupiah semakin menguat yaitu di Rp15.008,5 per USD. Pada hari ini gerak rupiah akan berada di level Rp15.000 hingga Rp15.012,5 per USD.Sementara itu, menurut data Yahoo Finance pada pukul 9.31 WIB rupiah semakin menguat menuju level Rp15 ribu per USD yakni Rp15.009 per USD. Untuk hari ini rupiah bergerak di level Rp14.999 hingga Rp15.025 per USD.Dolar AS menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), setelah indeks manajer pembelian (PMI) untuk zona euro menunjukkan kondisi ekonomi kawasan itu memburuk. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,27 persen menjadi 101,3418 pada akhir perdagangan.Data awal PMI komposit Hamburg Commercial Bank (HCOB) turun ke level terendah delapan bulan di 48,9 pada Juli dari 49,9 Juni sebagaimana dalam survei yang disusun oleh S&P Global Senin, 24 Juli 2023.