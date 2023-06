Sukses Gilas Dolar AS, Rupiah Lepas dari Belenggu Level Rp15 Ribu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Dolar AS stabil

(HUS)

Jakarta: Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini akhirnya mengalami penguatan, setelah sempat menyentuh level Rp15 ribu per USD.Mengutip data Bloomberg, Rabu, 21 Juni 2023, nilai tukar rupiah terhadap USD ditutup di level Rp14.952 per USD. Mata uang Garuda tersebut naik sebanyak 52,5 poin atau setara 0,35 persen dari posisi Rp15.004 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sementara itu, data Yahoo Finance juga menunjukkan rupiah berada di zona hijau pada posisi Rp14.945 per USD. Rupiah menguat sebanyak 49 poin atau setara 0,32 persen dari Rp14.994 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah berada di level Rp14.982 per USD. Mata uang Garuda naik sebesar 58 poin dari Rp15.040 per USD di perdagangan sebelumnya.Di sisi lain, dolar AS berada di kisaran ketat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), karena investor mempertahankan sikap menunggu dan melihat satu hari menjelang kesaksian Ketua Federal Reserve Jerome Powell di Kongres AS.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik tipis 0,01 persen menjadi 102,5371 pada akhir perdagangan.Dolar menguat pada Selasa, 20 Juni 2023 pagi, berkat pembangunan perumahan dan izin mendirikan bangunan yang mengalahkan ekspektasi di Amerika Serikat pada Mei dan permintaan safe-haven yang kuat sebelum memangkas sebagian besar kenaikannya pada sore hari.Rebound dolar AS didorong oleh meningkatnya permintaan untuk aset-aset safe-haven dan pedagang bereaksi untuk mendorong pembangunan perumahan dan laporan izin bangunan, catat Vladimir Zernov, analis pemasok informasi pasar FX Empire.Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,0917 dari USD1,0919 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2759 dari USD1,2779 pada sesi sebelumnya.Dolar AS dibeli 141,3700 yen Jepang, lebih rendah dari 141,9470 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,8978 franc Swiss dari 0,8962 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3229 dolar Kanada dari 1,3214 dolar Kanada. Dolar AS naik menjadi 10,8024 krona Swedia dari 10,7285 krona Swedia.