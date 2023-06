Perdagangan Pagi, Rupiah Masih di Atas Rp15 Ribu/USD

Modal masuk





Jakarta: Mata uang rupiah masih bergerak di atas Rp15 ribu per USD pada pembukaan perdagangan hari ini. Mata uang rupiah belum menguat di tengah tekanan likuiditas akibat aksi The Fed yang masih belum mau menurunkan suku bunga dalam waktu dekat.Bloomberg melansir mata uang rupiah berada pada level Rp15.040 per USD atau melemah sebanyak 0,28 persen atau 41,5 bps. Sementara Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah berada pada level Rp15.024 per USD atau melemah sebanyak 35 bps atau 0,23 persen pada perdagangan Senin, 26 Juni 2023 pagi.Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memutuskan kembali mempertahankan suku bunga acuan pada level 5,75 persen. Sementara untuk suku bunga deposit facility ditetapkan sebesar 5,00 persen dan suku bunga lending facility sebesar 6,50 persen.Sementara itu The Fed masih memperkirakan adanya kenaikan suku bunga lagi pada tahun ini. The Fed belum mensinyalkan penurunan suku bunganya pada tahun ini untuk meredam laju inflasi yang masih tinggi.Aliran inflow dari asing belum mampu menggerakkan laju mata uang rupiah terhadap dolar AS. Bank Indonesia (BI) mencatat dana-dana asing membanjiri pasar keuangan domestik selama sepekan. Berdasarkan data transaksi pada 19-22 Juni 2023, dana dari investor asing (nonresiden) tersebut tercatat beli neto (inflow) sebanyak Rp2,22 triliun.Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan, banjirnya dana asing di pasar keuangan domestik pada minggu ini utamanya berasal dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp3,26 triliun.