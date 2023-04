IHSG Rawan Profit Taking, Ini 6 Rekomendasi Saham Cuan

Berikut saham pilihan BNI Sekuritas untuk hari ini:

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG)

Rekomendasi: Buy Rp32.900-Rp33.600.

Target: Rp36.650-Rp37.550.

Stop loss: di bawah Rp31.700.

PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI)

Rekomendasi: Buy Rp1.340-Rp1.370.

Target Rp1.400-Rp1.465.

Stop loss: di bawah Rp1.320.

PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC)

Rekomendasi: Speculative Buy target Rp1.075-Rp1.110.

Stop loss: di bawah Rp985.

PT Vale Indonesia Tbk (INCO)

Rekomendasi: Speculative Buy target Rp6.650-Rp6.800.

Stop loss: di bawah Rp6.300.

PT Astra International Tbk (ASII)

Rekomendasi: Akumulasi Buy target Rp6.350-Rp6.400.

Stop loss: di bawah Rp5.650.

PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA)

Rekomendasi: Speculative Buy target Rp570-Rp585.

Stop loss: di bawah Rp500.

(ANN)

Jakarta: Pergerakan Indeks Harga Saham (IHSG) pada perdagangan hari ini rawan terkena aksi profit taking. Trend bearish bisa terjadi selama IHSG berada di bawah 6.815.Selain itu secara teknikal indikator MACD netral, stochastic overbought, candle dark cloud cover. Jika bisa ditutup harian di bawah level 6.815, IHSG masih berpeluang koreksi dengan target 6.752.“Level resistance berada 6.829-6.918 dengan support 6.694-6.775 perkiraan range di 6.750-6.840” kata Head of Technical Research BNI Sekuritas Andri Zakarias Siregar, dalam riset harian, Kamis, 13 April 2023.Kemarin, bursa di kawasan regional Asia Pasifik membukukan pergerakan yang beragam menanti rilis data inflasi AS yang akan menentukan langkah Federal Reserve selanjutnya dalam siklus pengetatannya.Bursa yang mencatat kenaikan cukup signifikan adalah Nikkei dan bursa Australia (S&P/ASX 200 dan All Ordinaries), sementara Hang Seng dan STI terkoreksi.Sementara dari Amerika Serikat (AS), kemarin indeks Dow Jones Industrial Average ditutup melemah sebesar 0,11 persen, begitu juga dengan S&P 500 yang terkoreksi sebesar 0,41 persen, bahkan indeks Nasdaq terkoreksi lebih dalam sebesar 0,85 persen.AS melaporkan inflasi sebesar 5 persen YoY pada Maret 2023, di bawah ekspektasi. Koreksi indeks terkait dengan kekhawatiran investor terhadap resesi setelah rilis data infasi yang lebih rendah dari perkiraan.Di samping itu, risalah the Fed menunjukkan para pejabat khawatir ekonomi dapat mengarah ke resesi ringan akhir tahun ini menyusul krisis perbankan AS.